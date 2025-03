Un’offerta davvero allettante è stata lanciata su eBay per l’acquisto dell’ultimo smartphone di Apple, l’iPhone 16E. Questo dispositivo, recentemente presentato, è disponibile a un prezzo ridotto grazie a un venditore attivo sulla piattaforma di e-commerce.

Dettagli dell’offerta

L’iPhone 16E, nella sua versione con 128 gigabyte di memoria interna, può essere acquistato al costo di 614,40 Euro. Utilizzando il codice sconto PSPRMAR25, valido fino al 16 marzo 2025, è possibile ottenere uno sconto di 30 Euro rispetto al prezzo precedente. Questa promozione diventa ancora più interessante se si considera che il prezzo di listino del dispositivo è di 729 Euro. Gli acquirenti possono approfittare di questa offerta cliccando sul link per accedere direttamente all’acquisto.

Informazioni sul venditore

La vendita è gestita da UpgradeElettronica, un venditore professionale con un impressionante 99,8% di feedback positivi. Questo venditore assicura anche la spedizione gratuita, che avverrà in due giorni, con consegna prevista tra il 17 e il 18 marzo 2025 per coloro che effettueranno l’ordine oggi stesso. L’acquisto di un dispositivo di alta tecnologia come l’iPhone 16E a un prezzo così competitivo rappresenta un’opportunità da non perdere per gli appassionati della tecnologia e per coloro che desiderano rimanere aggiornati con le ultime novità di Apple.