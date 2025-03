All’inizio di aprile 2025, riprenderanno i test di IT-Alert, il sistema di allerta pubblica attivo nel nostro paese, in specifiche aree dell’Emilia Romagna e della Liguria. Questa iniziativa è parte di un programma volto a garantire la sicurezza dei cittadini in caso di situazioni di emergenza.

Test in Emilia romagna

Il primo test del sistema avrà luogo il 1 aprile 2025 in Emilia Romagna, con l’obiettivo di simulare un rischio di incidente industriale in stabilimenti che rientrano sotto la Direttiva Seveso. I comuni coinvolti saranno quelli situati nel raggio di circa 5 chilometri dallo stabilimento di Marig Esplosivi. Gli utenti riceveranno una notifica sui propri cellulari, che suoneranno alle ore 10, avvisandoli della simulazione in corso.

Il messaggio che verrà inviato sarà il seguente: ”TEST TEST Messaggio di prova IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di un incidente in un impianto industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST”. Questo test è fondamentale per garantire che il sistema funzioni correttamente e che i cittadini siano informati su come reagire in situazioni di emergenza.

Test in liguria

Successivamente, il 9 aprile 2025 alle ore 9:30, sarà la volta della Liguria. In questa occasione, il test riguarderà l’impianto di GNL di Panigaglia, e le aree interessate saranno quelle circostanti, entro un raggio di 2 chilometri. Anche in questo caso, i cellulari degli utenti emetteranno un segnale per avvisarli della simulazione.

La realizzazione di questi test è parte di un programma più ampio che mira a migliorare la preparazione della popolazione in caso di emergenze industriali. È essenziale che i cittadini siano informati e pronti a rispondere adeguatamente, qualora si verificassero situazioni di rischio reale.

Il sistema IT-Alert rappresenta un passo significativo verso una maggiore sicurezza pubblica, fornendo un mezzo efficace per comunicare rapidamente informazioni vitali in caso di emergenza. La partecipazione attiva dei cittadini a questi test è fondamentale per il successo del sistema e per garantire la sicurezza collettiva.