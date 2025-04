È un argomento che suscita curiosità e mistero, ma rimane invisibile ai nostri occhi. La materia oscura, un elemento fondamentale che tiene unite le galassie e influenza i loro movimenti, potrebbe rivelarsi non solo più antica dell’universo, ma anche immortale. Questa affermazione proviene da una nuova ipotesi scientifica che trae origine dai primissimi momenti della nostra esistenza cosmica, addirittura da un’epoca antecedente.

Osservazioni storiche sulla materia oscura

Dal decennio degli anni ’30, astronomi come Fritz Zwicky e Vera Rubin hanno osservato che le galassie si muovono con velocità eccessive rispetto alla massa visibile. Da tali osservazioni è emersa una conclusione inconfutabile: l’85% della materia presente nell’universo è invisibile e sconosciuta, ma esercita un’enorme forza gravitazionale. La domanda che sorge è: quale sia l’origine di questa materia oscura.

Teorie sull’origine della materia oscura

Secondo il ricercatore Tommi Tenkanen e, più recentemente, la fisica Katherine Freese, la risposta potrebbe trovarsi nel periodo dell’inflazione cosmica, una fase che precede il Big Bang come lo conosciamo attualmente. Durante quei momenti, forze quantistiche avrebbero espanso lo spazio a velocità superiori a quella della luce. È proprio in questo stadio iniziale che, secondo il modello denominato WIFI, sarebbero generate le particelle di materia oscura.

Implicazioni della teoria sulla materia oscura

Se questa teoria si rivelasse corretta, la materia oscura potrebbe esistere per periodi ben superiori a quelli del nostro universo. Alcuni modelli teorici suggeriscono che essa non possa mai decadere. Altri, invece, ipotizzano un decadimento estremamente debole, ma recenti osservazioni non hanno evidenziato segni di tale fenomeno, neppure nelle galassie nane, che sono particolarmente ricche di materia oscura.

La natura elusiva della materia oscura

In termini pratici, questo significa che la materia oscura, oltre a essere incredibilmente sfuggente, potrebbe anche essere considerata immortale. La sua natura elusiva continua a generare interrogativi e stimolare la ricerca nel campo della fisica cosmica.

Altre teorie sulla materia oscura

Per chi fosse interessato, esiste anche un’altra teoria sulla materia oscura che ha suscitato un notevole dibattito tra gli esperti.