Il 13 aprile 2025, la città di Pechino ospiterà una mezza maratona che promette di suscitare grande interesse e curiosità. Non si tratterà di una competizione tradizionale, poiché a sfidarsi non saranno solo i corridori più preparati della Cina, ma anche un gruppo di robot umanoidi. Questo evento si svolgerà presso la Beijing Economic-Technological Development Area, un luogo emblematico per la promozione della tecnologia e dell’innovazione.

Obiettivi della manifestazione

L’obiettivo principale di questa manifestazione è mettere in evidenza i progressi compiuti nel campo della robotica umanoide e dell’intelligenza artificiale. Tuttavia, esistono delle regole specifiche per garantire il corretto svolgimento della gara. I robot partecipanti dovranno completare il percorso entro un limite di tempo di circa tre ore e mezza, come dichiarato da Li Quan durante una conferenza stampa. I robot correranno insieme a ben 12.000 corridori umani, e i premi saranno assegnati ai primi tre classificati, indipendentemente dalla loro natura, in tre categorie distinte: completamento della gara, maggiore resistenza e robot più popolare. Per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, i robot saranno collocati in una corsia separata.

Commento di Li Quan

Li Quan ha affermato: “Ci auguriamo che questo evento non solo metta in mostra i risultati conseguiti nel settore della robotica umanoide, ma accenda anche dibattiti e approfondisca la comprensione da parte del pubblico delle capacità dei robot, per accelerare lo sviluppo del settore.” Per facilitare la competizione, i robot, privi di ruote, avranno la possibilità di sostituire le batterie o di alternarsi con altri robot, simile alle dinamiche delle staffette.

Importanza dell’evento

Questa mezza maratona rappresenta non solo un’opportunità per testare le capacità dei robot, ma anche un’importante occasione per sensibilizzare il pubblico riguardo al futuro della tecnologia e dell’interazione tra esseri umani e macchine. La manifestazione di Pechino si preannuncia come un evento storico, capace di attrarre l’attenzione di esperti e appassionati di tecnologia provenienti da tutto il mondo.