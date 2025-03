A poche settimane dal sorprendente successo di DeepSeek, è emersa una nuova intelligenza artificiale cinese denominata Manus. Questa innovativa tecnologia è stata descritta dal responsabile di Hugging Face come “lo strumento d’intelligenza artificiale più impressionante che abbia mai creato”. La notizia ha rapidamente attirato l’attenzione di esperti e appassionati del settore.

Il lancio di manus e l’entusiasmo del pubblico

Il fondatore di Twitter, Jack Dorsey, ha condiviso sul suo profilo ufficiale di X un tweet che celebrava il lancio di Manus, definendolo “eccellente”. Questo entusiasmo ha portato a un notevole incremento di iscrizioni al server Discord ufficiale di Manus, che ha superato i 138.000 membri in pochi giorni. La richiesta è stata così alta che i codici d’invito per provare la nuova IA vengono attualmente venduti a migliaia di dollari sulla piattaforma cinese Xianyu. Tuttavia, il clamore attorno a Manus potrebbe essere esagerato, considerando che il suo impatto sul mercato non ha eguagliato quello di DeepSeek.

Le capacità di manus e le critiche

La startup cinese Butterfly Effect, responsabile dello sviluppo di Manus, sostiene sul proprio sito che l’IA è capace di eseguire compiti complessi come l’acquisto di immobili e la programmazione di videogiochi. Nonostante queste affermazioni, alcuni utenti hanno espresso scetticismo, ritenendo che Manus non rappresenti una vera innovazione.

Esperienze negative con manus

Alexander Doria, co-fondatore della startup di intelligenza artificiale Pleias, ha condiviso sul suo profilo X le sue esperienze negative con Manus, evidenziando problemi come messaggi d’errore e loop infiniti durante l’utilizzo. Altri utenti hanno segnalato risposte imprecise e poco soddisfacenti da parte dell’IA.

Test di manus da parte di techcrunch

Anche il noto sito TechCrunch ha avuto l’opportunità di testare Manus. In un articolo, il redattore ha tentato di far ordinare un panino al pollo fritto da un fast food, ma dopo circa dieci minuti l’intelligenza artificiale si è bloccata. In un secondo tentativo, Manus ha trovato un’opzione apparentemente valida, ma non è riuscita a completare l’ordine né a fornire un link per il pagamento.

La tecnologia alla base di manus

Secondo quanto riportato sui social media di Manus, la piattaforma utilizza una combinazione di modelli di intelligenza artificiale, tra cui Claude di Anthropic e Qwen di Alibaba, per attività come la redazione di ricerche e l’analisi di documenti finanziari. Tuttavia, sembra che, nella pratica, l’IA non sia ancora all’altezza delle aspettative.