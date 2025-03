Negli ultimi giorni, si è registrato un nuovo tentativo di truffa che sta colpendo un gran numero di utenti in Italia. A partire dal 2025, molti cittadini hanno segnalato di aver ricevuto un messaggio su WhatsApp e altri social network, apparentemente innocuo, che invita a contattare un presunto datore di lavoro.

Il messaggio ingannevole

Il messaggio, redatto in un italiano corretto, recita: “abbiamo ricevuto il tuo curriculum, aggiungici su WhatsApp per parlare di lavoro”. Questa comunicazione ha allertato diversi utenti, che, dopo aver accettato l’invito, si sono trovati di fronte a un tentativo di frodi. Infatti, una volta aggiunto il numero su WhatsApp, l’interlocutore invia un link. Cliccando su questo link, si attiva il download di un malware progettato per rubare dati personali, compresi quelli relativi ai conti correnti bancari, con il rischio di subire furti di denaro.

Le ramificazioni della truffa

La truffa presenta diverse ramificazioni. Molti utenti raccontano di essere stati contattati per investimenti che promettono guadagni elevati. Questo approccio ingannevole è tipico delle frodi online, dove si sfruttano le vulnerabilità delle persone in cerca di opportunità lavorative o di investimento.

Come difendersi dalle truffe

In questo contesto, è fondamentale mantenere alta la guardia. Gli esperti consigliano di non interagire con tali messaggi, di bloccare immediatamente i numeri sospetti e di eliminare le comunicazioni ricevute. La prudenza è d’obbligo, poiché le truffe digitali continuano a evolversi e a colpire anche i più attenti. La consapevolezza e l’informazione sono strumenti chiave per difendersi da queste minacce.