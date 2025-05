Il 2025 si apre con un’interessante opportunità per gli amanti della tecnologia: l’Apple iPad, l’ultimo modello lanciato sul mercato, è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo scontato. Questa promozione è ideale per chi desidera un dispositivo all’avanguardia senza dover spendere l’intero importo consigliato.

L’Apple iPad del 2025 è in vendita su Amazon con un’offerta che prevede un abbattimento del 10% sul prezzo di listino di 709 euro, consentendo l’acquisto a soli 638 euro. L’unità è venduta e spedita direttamente da Amazon, con disponibilità immediata, rendendo l’acquisto ancora più conveniente per i clienti.

Caratteristiche tecniche dell’apple ipad

Questo nuovo tablet è dotato del potente chip Apple Silicon A16 Bionic, che offre prestazioni elevate grazie alla sua CPU a 5 core e alla GPU a 4 core. La versione in offerta presenta una scocca posteriore di colore Azzurro ed è il modello WiFi + Cellular, il che significa che può connettersi a reti mobili oltre a quelle Wi-Fi. Con una memoria interna di 256 GB, gli utenti avranno a disposizione ampio spazio per installare applicazioni e salvare foto e video.

Un altro aspetto da sottolineare è il display Liquid Retina da 11 pollici, che offre una risoluzione di 2350×1640 pixel, garantendo immagini nitide e colori vivaci. Inoltre, il tablet è equipaggiato con una porta USB-C, un standard ormai consolidato nei dispositivi Apple di ultima generazione, che facilita la connessione e la ricarica.

Vantaggi dell’iscrizione ad amazon prime

Per chi desidera un’esperienza di acquisto ancora più vantaggiosa, Amazon offre la possibilità di azzerare le spese di spedizione attraverso l’iscrizione ad Amazon Prime. I nuovi utenti possono usufruire di un periodo di prova gratuito di 30 giorni, mentre gli studenti hanno diritto a ben 90 giorni senza costi. Questa iscrizione consente di accedere a una vasta gamma di contenuti, tra cui film e serie TV su Prime Video, oltre a giochi gratuiti tramite Prime Gaming.

In aggiunta, Amazon propone anche un periodo di prova di tre mesi per il servizio Music Unlimited, due mesi per Kindle Unlimited e trenta giorni per Audible. Queste offerte rendono l’iscrizione a Prime particolarmente allettante per i clienti che desiderano sfruttare al massimo i servizi offerti dalla piattaforma.

Acquistare l’Apple iPad del 2025 a questo prezzo scontato rappresenta quindi un’ottima occasione per chi cerca un dispositivo performante e versatile, in grado di soddisfare le esigenze di lavoro e intrattenimento.