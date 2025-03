Recenti rapporti hanno messo in evidenza le difficoltà dei produttori di PC AI, ma i dati freschi diffusi da Canalys rivelano un’eccezione notevole: Apple ha ottenuto risultati straordinari con i suoi MacBook equipaggiati con il chip M4. Questo successo ha permesso alla casa di Cupertino di affermarsi come leader nel mercato dei computer abilitati all’intelligenza artificiale.

Risultati di apple nel mercato dei pc ai

Secondo il rapporto della società di ricerca, Apple ha distribuito oltre il 54% dei PC che integrano una NPU (Neural Processing Unit) nel 2024. A livello globale, il 17% dei computer spediti rientrava in questa categoria, segnando un significativo passo avanti per il settore. Questa performance ha collocato Apple in una posizione di vantaggio rispetto ai concorrenti, come Lenovo e HP, che insieme hanno coperto solo il 12% del mercato di PC abilitati all’IA.

Difficoltà per i pc copilot di microsoft

La situazione non è altrettanto rosea per i PC Copilot di Microsoft, i quali hanno faticato a raggiungere le vendite previste. Le difficoltà sono state amplificate da polemiche legate a funzionalità come Recall di Windows 11, che ha suscitato preoccupazioni in merito alla privacy degli utenti. Questo contesto ha reso il mercato dei PC AI ancora più competitivo e complesso.

Crescita del mercato dei pc ai

Il rapporto di Canalys sottolinea comunque una tendenza positiva: il mercato dei PC AI ha registrato una crescita del 18% tra il 2023 e il 2024. Gli analisti prevedono che questa tendenza continuerà anche nel 2025, con un incremento delle vendite che potrebbe ulteriormente consolidare la posizione di Apple e degli altri attori nel settore. La crescente adozione dell’intelligenza artificiale nei computer rappresenta una sfida e un’opportunità, destinata a ridefinire il panorama tecnologico nei prossimi anni.