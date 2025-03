Quando si parla dei predatori marini, è comune pensare immediatamente a creature imponenti come gli squali e le balene, che dominano gli ecosistemi oceanici. Tuttavia, un ruolo cruciale nell’equilibrio ecologico degli oceani è svolto anche dai molluschi, in particolare dalle seppie.

Intelligenza sorprendente delle seppie

Questi animali sono dotati di un’intelligenza sorprendente, spesso sottovalutata. Le seppie si caratterizzano per la loro voracità e velocità, e la loro presenza è fondamentale per la salute di specifici habitat marini. L’assenza di questi molluschi può infatti generare gravi squilibri ecologici.

Abilità predatoria documentata

Le seppie si distinguono per le loro abilità predatore, come dimostrato in un video recente condiviso online da Matteo Santon, un ricercatore che ha dedicato uno studio approfondito a queste creature.

Comportamenti predatori sofisticati

Santon ha documentato un esemplare di Sepia latimanu mentre cacciava al largo delle coste orientali dell’Indonesia, utilizzando microcamere GoPro posizionate vicino a un’esca di granchi vivi. I risultati sono stati sorprendenti e hanno rivelato comportamenti predatori sofisticati.

Osservazioni e adattamenti delle seppie

Nel suo articolo pubblicato su Ecology, Santon ha descritto come, durante 234 osservazioni, ha registrato quattro distinti comportamenti predatori di questa specie, tutti caratterizzati da eleganza ed efficienza nel catturare le prede. Inoltre, è emerso che le seppie sono in grado di combinare diversi comportamenti, permettendo loro di adattarsi a situazioni di pericolo o a fughe improvvise delle prede.

Mimetismo e capacità di adattamento

Alcuni di questi comportamenti hanno anche consentito alle seppie di sfuggire ai predatori, dimostrando una notevole capacità di adattamento. Un esempio è il mimetismo, che consente a questi animali di alterare il colore della propria pelle, rendendosi invisibili rispetto allo sfondo marino.

Test di intelligenza delle seppie

Infine, le seppie hanno superato con successo il noto test di intelligenza dei marshmallow, un esperimento frequentemente utilizzato dai ricercatori per valutare le capacità cognitive degli animali.