Scegliere una nuova TV per il proprio ambiente domestico può rivelarsi un compito arduo, specialmente quando si ha a disposizione uno spazio limitato. La questione si complica ulteriormente quando il numero di pollici disponibili si riduce, rendendo la selezione ancora più difficile.

A tal proposito, LG si dimostra un’azienda attenta a questo segmento di mercato, proponendo modelli adatti a diverse esigenze. Di seguito, vengono presentate tre opzioni che potrebbero soddisfare le richieste di chi cerca una TV compatta ma funzionale.

Lg 32lq63006la: il modello compatto

Il primo modello è l’LG 32LQ63006LA, dotato di una diagonale di 32 pollici. Questo televisore si dimostra ideale per ambienti ristretti come camere da letto o cucine, garantendo una risoluzione di tipo HD Ready che offre immagini di buona qualità. Tra le sue caratteristiche spicca la tecnologia AI Sound, che ottimizza automaticamente l’audio in base al contenuto visualizzato, migliorando l’esperienza di visione.

Inoltre, questo modello è equipaggiato con un sistema operativo proprietario, α5 AI, che contribuisce a ottimizzare sia la qualità audio che quella video. Gli utenti possono accedere a una vasta gamma di applicazioni per lo streaming, tra cui Netflix, YouTube e Prime Video, oltre a sfruttare la connettività Bluetooth per collegare altoparlanti o cuffie. Attualmente, il prezzo è di 188,11 euro, grazie a uno sconto del 41% su Amazon, rispetto al prezzo originale di 319,00 euro.

Lg 43ut73006la: la scelta per i cinefili

Passando a un modello più grande, l’LG 43UT73006LA si presenta con una diagonale di 43 pollici. Questo televisore si avvale dello stesso processore del modello precedente e offre una modalità “Filmmaker”, ideale per chi ama guardare film e serie TV. Questa funzione ottimizza le immagini, garantendo una riproduzione fedele e senza artefatti, per un’esperienza visiva il più realistica possibile.

Il pannello di questo televisore supporta una risoluzione 4K Ultra HD, assicurando una qualità massima per ogni tipo di contenuto. Il sistema operativo webOS consente di accedere a numerose app per lo streaming e garantisce aggiornamenti nel tempo. Il design moderno e ricercato si adatta facilmente a qualsiasi tipo di arredamento. Il prezzo attuale è di 329,00 euro, con uno sconto del 27% rispetto al prezzo originale.

Lg 43ut80006la: la tecnologia avanzata

Infine, l’LG 43UT80006LA, anch’esso con una diagonale di 43 pollici, offre pieno supporto alla modalità “Filmmaker”. Questo modello si distingue per l’elaborazione delle immagini affidata al processore α5, che utilizza l’intelligenza artificiale per garantire immagini nitide e colori realistici.

Un ulteriore vantaggio è rappresentato dal telecomando con puntatore, che consente un controllo più preciso e intuitivo, facilitando la navigazione tra i vari menu e la selezione delle app. Anche in questo caso, il sistema operativo webOS offre una vasta gamma di app e giochi, per un’esperienza completa. Il prezzo attuale è di 299,00 euro, con uno sconto del 9% rispetto al prezzo precedente.

Queste opzioni di LG rappresentano soluzioni valide per chi cerca una TV di qualità, compatta e adatta a spazi limitati, senza compromettere l’esperienza visiva.