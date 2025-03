Al Mobile World Congress 2025, Lenovo ha svelato un nuovo ed entusiasmante portafoglio di dispositivi consumer, tutti caratterizzati dall’integrazione dell’intelligenza artificiale. Tra le novità spiccano i laptop della serie Yoga e IdeaPad, insieme a concept innovativi di monitor e accessori. Questo evento, che si svolge a Barcellona, rappresenta un’importante vetrina per le ultime tecnologie del marchio.

Lenovo yoga solar pc: il futuro sostenibile

Lenovo ha presentato il Lenovo Yoga Solar PC, un prototipo rivoluzionario alimentato ad energia solare. Questo dispositivo è progettato per coloro che cercano di massimizzare la produttività ovunque si trovino. La possibilità di utilizzare l’energia solare per alimentare un computer rappresenta un passo significativo verso la sostenibilità. Accanto a questo, sono stati lanciati anche i nuovi laptop Yoga Pro 9i Aura Edition da 16 pollici e Yoga Pro 7i Aura Edition da 14 pollici. Questi modelli, sviluppati in collaborazione con Intel, offrono un’esperienza creativa senza precedenti, grazie a funzionalità innovative come Smart Modes, Smart Share e Smart Care.

Ideapad slim 3x: accessibilità e design

Il nuovo IdeaPad Slim 3x da 15 pollici è stato presentato come un laptop accessibile a tutti, dotato di intelligenza artificiale. Questo dispositivo si distingue per il suo design elegante e sottile, alimentato da un processore Snapdragon X e una NPU capace di gestire fino a 45 TOPS. La combinazione di estetica e prestazioni lo rende un’opzione interessante per gli utenti che desiderano un dispositivo versatile.

Progetti futuri e innovazione

Lenovo ha in programma di integrare ulteriormente l’intelligenza artificiale e l’informatica immersiva nei suoi prodotti. Tra le novità future ci sono un kit di alimentazione solare per i dispositivi Yoga, un display AI con NPU e il Lenovo AI Stick, che promette di espandere le possibilità di interazione con la tecnologia. Questi sviluppi evidenziano l’impegno di Lenovo verso un’innovazione continua e sostenibile.

Disponibilità e prezzi dei nuovi laptop

Il Lenovo Pro 9i Aura Edition da 16 pollici, progettato per i creator più esigenti, sarà disponibile a partire da giugno 2025. Questo laptop è dotato di un processore Intel Core Ultra e di una GPU NVIDIA GeForce RTX 5070, con un prezzo di partenza previsto di 1699 Euro IVA inclusa. Il Lenovo Yoga Pro 7i Aura Edition da 14 pollici, destinato anch’esso ai creator, sarà disponibile a partire da marzo 2025 ad un prezzo di 1399 Euro.

Scorrendo nella gamma Yoga, il Yoga Pro 7 da 14 pollici, potenziato da un processore AMD, sarà disponibile ad aprile 2025 con un prezzo di partenza di 1399 Euro. Il Lenovo Yoga Slim 7, anch’esso da 14 pollici, si rivolge a chi cerca portabilità senza compromessi in termini di prestazioni e arriverà a marzo 2025 a 999 Euro. Infine, i modelli Lenovo Yoga 7 2-in-1 da 16 e 14 pollici, convertibili con design a 360 gradi, saranno disponibili rispettivamente a 1299 e 1099 Euro, sempre a partire da marzo 2025.