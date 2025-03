Il chip M4 ha dimostrato di essere un componente di alta gamma, capace di coniugare prestazioni elevate e un consumo energetico contenuto. Questo dispositivo rappresenta un altro passo avanti per Apple, dopo il successo del chip M1, che ha segnato un cambiamento significativo nel panorama tecnologico. Tra i prodotti più notevoli equipaggiati con il nuovo M4 ci sono i MacBook Pro, che si confermano come scelte ideali per professionisti e appassionati.

Specifiche tecniche e prestazioni

Oggi, ci concentriamo sul MacBook Pro da 14 pollici dotato del chip M4 Pro, progettato per chi desidera una combinazione di potenza e portabilità. Attualmente, su Amazon, sono disponibili sconti sulle versioni con capacità di 512 GB e 1 TB, rispettivamente del 12% e del 7%. I prezzi scendono quindi a 2.199€ e 2.699€, con un risparmio di 300€ rispetto ai listini ufficiali.

Offerte e vantaggi di Amazon Prime

Le distinzioni tra i due modelli sono minime, ma importanti. Il modello da 512 GB è equipaggiato con il chip Apple Silicon M4 Pro, che offre una CPU a 12 core e una GPU a 16 core. Passando al modello con 1 TB di SSD, si ottiene un incremento delle prestazioni con una CPU a 14 core e una GPU a 20 core. Questa variante si distingue per il suo eccellente rapporto qualità-prezzo, rendendola una scelta preferibile per chi cerca prestazioni elevate senza compromettere il budget. Entrambi i modelli vantano il consueto design raffinato di Apple, promettendo affidabilità e durata nel tempo.

