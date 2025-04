MediaWorld, nota catena di elettronica, ha recentemente presentato un’interessante opportunità per chi desidera rendere più semplici le pulizie domestiche. A partire dal 2025, è disponibile un’offerta speciale su una scopa elettrica senza filo del prestigioso marchio Dyson.

Dettagli dell’offerta su dyson v12 origin

Il modello in promozione è la Dyson V12 Origin, attualmente acquistabile attraverso il portale di MediaWorld a un prezzo di 399 euro. Questo prezzo è significativamente inferiore rispetto al costo consigliato di 499 euro, come indicato sul sito ufficiale della catena. Per incentivare ulteriormente gli acquisti online, MediaWorld offre anche consegna gratuita per chi decide di ordinare il prodotto tramite il web.

Caratteristiche della scopa elettrica

La Dyson V12 Origin si distingue per la sua autonomia di utilizzo, che può arrivare fino a 60 minuti, consentendo di pulire in modo efficiente anche le abitazioni più grandi senza necessità di ricariche frequenti. Questo modello è dotato di un display LCD che mostra in tempo reale l’efficacia della pulizia, evidenziando la potenza e la tecnologia avanzata dell’aspirapolvere. Con una potenza massima di 500 W, questo dispositivo è progettato per affrontare anche le macchie più ostinate.

Informazioni aggiuntive e dettagli per l’acquisto

Per chi desidera approfondire ulteriormente le caratteristiche e le funzionalità della Dyson V12 Origin, il sito di MediaWorld offre una panoramica completa, con dettagli tecnici e consigli per l’uso. Questa offerta rappresenta un’ottima occasione per dotarsi di una tecnologia all’avanguardia che può migliorare significativamente l’esperienza di pulizia domestica.