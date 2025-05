Se state pensando di acquistare un televisore a un prezzo accessibile per seguire i canali del digitale terrestre, MediaWorld offre un’interessante opportunità. Attualmente, è disponibile un modello del marchio PEAQ in promozione.

Il televisore PEAQ PTV32H-7124C è in vendita a soli 109 euro sul sito ufficiale di MediaWorld. Questo prezzo è decisamente vantaggioso rispetto al prezzo consigliato, che è di 139,90 euro. L’offerta fa parte dell’iniziativa “Club Days”, attiva fino all’8 maggio 2025 e riservata ai membri della carta MW CLUB.

Caratteristiche del televisore PEAQ PTV32H-7124C

Il televisore in promozione è dotato di un pannello da 32 pollici con risoluzione HD, corrispondente a 1.366 x 768 pixel. Nonostante non disponga di funzionalità smart, il modello PEAQ PTV32H-7124C è perfetto per chi desidera un apparecchio semplice e funzionale per la visione dei canali televisivi del digitale terrestre, grazie al supporto per lo standard DVB-T2.

PEAQ è uno dei quattro marchi di proprietà di MediaWorld, e questo modello si distingue per la sua praticità e il buon rapporto qualità-prezzo. La sua dimensione lo rende adatto a spazi più piccoli, come camere da letto o cucine, senza compromettere la qualità della visione.

Informazioni aggiuntive e disponibilità

Per chi desidera approfondire le specifiche tecniche o scoprire ulteriori dettagli sul televisore PEAQ PTV32H-7124C, è possibile visitare il portale di MediaWorld, dove sono disponibili tutte le informazioni necessarie. La promozione rappresenta un’opportunità da non perdere per chi cerca un televisore economico ma funzionale, ideale per la visione quotidiana dei programmi televisivi.

Se vi interessa approfittare di questa offerta, ricordate che è valida solo per un periodo limitato e riservata ai possessori della carta MW CLUB. Assicuratevi di verificare la disponibilità del prodotto e di non perdere l’occasione di portare a casa un televisore di qualità a un prezzo competitivo.