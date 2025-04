Nonostante la crescente diffusione di WhatsApp, milioni di utenti continuano a preferire Facebook Messenger come strumento principale per comunicare con amici e familiari. Oggi, il servizio di messaggistica di Meta ha introdotto una novità significativa per i suoi utenti.

Aumento del limite di invio file

Meta ha ufficialmente comunicato l’aumento del limite massimo per l’invio di file nelle conversazioni tramite Messenger. Fino ad ora, il limite era fissato a 10 megabyte, un valore piuttosto limitato nel contesto attuale del 2025, che ha reso difficile inviare anche brevi video registrati con smartphone. Grazie all’aggiornamento recente, gli utenti possono ora inviare file fino a 100 megabyte, un passo avanti notevole per la piattaforma.

Confronto con WhatsApp

Tuttavia, è importante notare che questo nuovo limite rimane inferiore rispetto a quello consentito da WhatsApp, che permette l’invio di file fino a 2 gigabyte. Meta ha suggerito che per condividere fotografie e video, gli album condivisi rappresentano un’alternativa utile, consentendo di inviare contenuti multimediali in modo più efficace.

Aggiornamenti di WhatsApp

Nel frattempo, WhatsApp ha recentemente annunciato un aggiornamento sostanziale per la propria applicazione, introducendo una serie di nuove funzionalità destinate a migliorare ulteriormente l’esperienza degli utenti. Queste modifiche sono state accolte con entusiasmo e hanno contribuito a rendere l’applicazione ancora più versatile e completa.

Evoluzione delle piattaforme di messaggistica

In questo contesto, l’evoluzione delle piattaforme di messaggistica continua a rispondere alle esigenze degli utenti, cercando di offrire soluzioni sempre più adeguate alle aspettative di comunicazione nel 2025.