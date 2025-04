A margine del keynote tenuto al LlamaCon, evento che ha visto la partecipazione del CEO di Microsoft, Meta ha presentato il lancio dell’app standalone di Meta AI, progettata per competere con ChatGPT, Gemini, Claude e altri servizi simili. La conferenza, svoltasi nel mese di aprile 2025, ha messo in evidenza le innovazioni nel campo dell’intelligenza artificiale.

L’app Meta AI

L’app Meta AI è disponibile per il download sia su Google Play Store che sull’App Store di iOS. Essa offre una gamma di funzionalità che richiamano quelle dei suoi concorrenti, permettendo agli utenti di interagire attraverso chat testuali e vocali. Tra le novità, spicca la possibilità di generare e modificare immagini, un aspetto che arricchisce ulteriormente l’esperienza utente.

Feed Discover

Un elemento distintivo dell’app è il feed Discover, che introduce una dimensione sociale alle interazioni. Questo aspetto è particolarmente rilevante considerando che, secondo alcune indiscrezioni, OpenAI starebbe sviluppando un proprio social network. Meta descrive il feed come “un luogo per condividere ed esplorare come gli altri utilizzano l’IA”, permettendo agli utenti di visualizzare i prompt condivisi da altri e di modificarli per adattarli alle proprie esigenze.

Privacy degli utenti

Meta ha ribadito che la privacy degli utenti è una priorità: nessuna conversazione privata sarà pubblicata nel feed condiviso, a meno che l’utente non decida esplicitamente di farlo. A tal proposito, è disponibile uno strumento che consente di opporsi all’uso dei propri dati per l’addestramento di Meta AI, garantendo così un maggiore controllo sulle informazioni personali.

Impatto nel panorama dell’IA

Il lancio di Meta AI rappresenta un passo significativo nel panorama delle applicazioni di intelligenza artificiale, con l’obiettivo di attrarre un pubblico sempre più vasto e diversificato. La competizione nel settore si fa sempre più intensa, con aziende che cercano di innovare e offrire funzionalità uniche per distinguersi.