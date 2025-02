Se siete alla ricerca di una microSD capace di immagazzinare una grande quantità di dati, resistente e dal prezzo accessibile, le offerte di Lexar disponibili su Amazon potrebbero fare al caso vostro.

Lexar blue – micro sd da 1tb

La Lexar Blue, nella sua versione da 1TB, si distingue per la sua ampio spazio di archiviazione. Questa scheda di memoria è progettata per gestire contenuti video in 4K, raggiungendo una velocità massima di 160 MB/s. Risulta ideale per l’uso su smartphone, console portatili, tablet e fotocamere. Attualmente, è disponibile con un sconto del 5% rispetto al prezzo più basso precedente, insieme a un coupon di 5 euro che riduce il costo finale a soli 89 euro.

Lexar blue – micro sd da 512gb

Un’altra proposta interessante è la Lexar Blue da 512 GB, che offre le stesse specifiche tecniche del modello da 1TB, ma con una capacità di archiviazione inferiore. Anche in questo caso, è presente un sconto del 5% rispetto al prezzo più basso recente, rendendola accessibile a 42 euro.

In aggiunta, Amazon offre vantaggi esclusivi come TRE MESI GRATIS di Amazon Music Unlimited, DUE MESI GRATIS di Kindle Unlimited e 30 GIORNI GRATIS di Audible. Gli abbonati possono accedere a una vasta libreria di musica, eBook e audiolibri in italiano. Un’opportunità imperdibile per gli amanti della tecnologia e della cultura.