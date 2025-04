Un’indagine condotta su venti marchi di abbigliamento ha messo in luce un dato sorprendente: le tasche dei pantaloni da donna risultano significativamente più basse e strette rispetto a quelle degli uomini, con una differenza che si attesta attorno al 50%. Questo interessante risultato è emerso da uno studio realizzato dal team di giornalisti e ingegneri di The Pudding. È probabile che le donne non siano sorprese da questa scoperta, tuttavia è utile approfondire le cifre che evidenziano questo divario.

Dimensioni delle tasche: un confronto significativo

Le tasche dei jeans femminili presentano misure che sono il 48% più corte e il 6,5% più strette rispetto a quelle maschili. Una rilevazione effettuata nel 2018 ha rivelato che solo il 40% delle tasche anteriori è in grado di ospitare uno smartphone, e simili risultati emergono anche per quanto riguarda i portafogli. Questa situazione evidenzia non solo una questione di design, ma anche di praticità, sollevando interrogativi sull’adeguatezza delle tasche femminili per le esigenze quotidiane.

In aggiunta, un dato allarmante è che circa il 2% delle tasche femminili non riesce nemmeno a contenere una penna, un contrasto netto rispetto al 0% delle tasche maschili. Queste differenze non sono casuali e meritano di essere analizzate più a fondo.

Origini storiche del design delle tasche

Le disparità nelle dimensioni delle tasche non sono una novità. Secondo esperti del settore, l’industria della moda è intrinsecamente sessista, privilegiando spesso l’estetica rispetto alla funzionalità. Julie Sygiel, fondatrice di The Pockets Project, ha dichiarato nel 2018 a The Week che non sembra che l’industria prenda sul serio le donne come mercato. Sygiel ha in progetto di realizzare una linea di abbigliamento con tasche profonde almeno 21,5 cm, per rispondere a questa necessità.

Le origini della tendenza verso tasche più piccole per le donne affondano le radici in un passato storico ben più ampio. Infatti, le donne iniziarono a utilizzare borse a tracolla già nel XVIII secolo per compensare la mancanza di tasche interne nei loro abiti. Questo aspetto storico sottolinea come le scelte di design siano influenzate da fattori culturali e sociali, piuttosto che da esigenze pratiche.

La questione delle tasche femminili continua a suscitare dibattiti e riflessioni, ponendo l’accento su un aspetto spesso trascurato nel mondo della moda.