Attualmente su Amazon è disponibile un computer portatile da gaming di alta qualità, prodotto da MSI, che si distingue per le sue specifiche tecniche avanzate, tra cui una potente scheda video firmata Nvidia. Il modello in questione è l’MSI Cyborg 15 AI A1VFK-076XIT, un notebook da gaming che viene proposto a un prezzo molto competitivo. Infatti, grazie a uno sconto del 21% rispetto al prezzo consigliato di 1.392,62 euro, è possibile acquistarlo per soli 1.099 euro.

Specifiche tecniche di MSI Cyborg 15

Il portatile MSI Cyborg 15 è dotato di un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e una frequenza di aggiornamento di 144Hz, che garantisce un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente, ideale per i titoli più dinamici. La tastiera retroilluminata RGB aggiunge un tocco di stile e funzionalità, mentre il cuore del dispositivo è rappresentato dal processore Intel Ultra 7 155H. La configurazione include anche 16 GB di RAM DDR5 e un SSD da 1 TB, offrendo così prestazioni elevate e ampio spazio di archiviazione. La scheda grafica, una Nvidia GeForce RTX 4060 da 8GB, completa il pacchetto, rendendo questo portatile un’ottima scelta per chi desidera giocare a 1080p e sfruttare tecnologie come il DLSS.

Vantaggi dell’iscrizione ad Amazon Prime

Per chi desidera ridurre i costi di spedizione sui propri acquisti su Amazon, l’iscrizione ad Amazon Prime rappresenta una soluzione vantaggiosa. I nuovi utenti possono approfittare di un periodo di prova gratuito di 30 giorni, mentre gli studenti hanno diritto a ben 90 giorni gratuiti. L’abbonamento Prime offre numerosi vantaggi, tra cui l’accesso a film e serie TV su Prime Video e giochi gratuiti tramite Prime Gaming. Inoltre, Amazon propone anche TRE MESI di Music Unlimited, DUE MESI di Kindle Unlimited e 30 giorni di Audible. Questi servizi offrono un’ampia gamma di contenuti per il tempo libero e l’intrattenimento.

In sintesi, l’MSI Cyborg 15 AI A1VFK-076XIT rappresenta un’opzione interessante per i videogiocatori alla ricerca di un portatile potente e versatile, mentre l’iscrizione ad Amazon Prime arricchisce ulteriormente l’esperienza di acquisto sul noto e-commerce.