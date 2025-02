Se state cercando un televisore 4K di alta qualità per il vostro salotto, approfittare delle attuali offerte di Amazon sui prodotti Samsung potrebbe rivelarsi una scelta vantaggiosa. Con modelli che combinano tecnologia avanzata e design elegante, le proposte attuali rappresentano un’opportunità da non perdere.

Samsung ue50du8570uxzt

La Samsung UE50DU8570UXZT è una Smart TV da 50 pollici, caratterizzata da una risoluzione 4K Ultra HD. Questo modello, disponibile a partire dal 2025, si distingue per il suo design sottile e la compatibilità con assistenti vocali come Alexa, Google Assistant e Bixby. Attualmente, grazie a uno sconto del 7% rispetto al prezzo più basso registrato, il costo di questo televisore è di soli 399 euro. La combinazione di funzionalità avanzate e un prezzo competitivo rende questo modello un’ottima scelta per chi desidera un’esperienza visiva di alta qualità senza spendere una fortuna.

Samsung ue75du8570uxzt

Per chi è in cerca di un televisore di dimensioni maggiori, la Samsung UE75DU8570UXZT rappresenta una scelta eccellente. Questa Smart TV, che condivide le stesse caratteristiche tecniche del modello da 50 pollici, è dotata di un ampio schermo da 75 pollici. Attualmente, è disponibile con uno sconto dell’11% rispetto al prezzo più basso recente di 899 euro, portando il costo finale a 799 euro. Questo modello è ideale per chi desidera un’esperienza cinematografica a casa, grazie alla sua grandezza e alla qualità dell’immagine.

In aggiunta, gli studenti possono beneficiare di una promozione esclusiva di Amazon Prime Student. Attivando questa offerta, è possibile ricevere TRE MESI gratis di servizio, che include spedizioni gratuite Prime, accesso a film e serie TV su Prime Video, giochi su Prime Gaming e molto altro. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità; è il momento ideale per investire in un nuovo televisore.