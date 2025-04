Aggiungere un televisore di grandi dimensioni al proprio salotto può trasformare l’ambiente in un’esperienza cinematografica unica. Per chi desidera un televisore di alta qualità, Amazon ha lanciato una promozione imperdibile nel 2025.

La Philips 65PUS7609 è il modello protagonista di questa offerta, disponibile direttamente su Amazon, che gestisce sia la vendita che la spedizione. Con uno sconto del 50% rispetto al prezzo di listino di 999 euro, gli acquirenti possono portare a casa questa Smart TV al prezzo eccezionale di 499 euro.

Caratteristiche del modello Philips 65pus7609

Il televisore Philips 65PUS7609 si distingue per il suo pannello LED da 65 pollici, offrendo una risoluzione massima di 4K Ultra HD. Questo modello è progettato con bordi ultrasottili su tre lati, il che contribuisce a un design elegante e moderno. Tra le sue caratteristiche più apprezzate vi è il supporto per la tecnologia Dolby Atmos, che garantisce un audio di alta qualità, rendendo l’esperienza visiva ancora più immersiva.

In aggiunta, il televisore è equipaggiato con il sistema operativo Titan OS, che consente l’accesso a una vasta gamma di applicazioni. La compatibilità con Alexa rappresenta un ulteriore vantaggio, poiché permette di controllare il televisore e le sue funzioni tramite comandi vocali, semplificando l’interazione con il dispositivo.

Dettagli sulla promozione e vantaggi per studenti

Per chi è interessato all’acquisto della Philips 65PUS7609, ulteriori dettagli sono disponibili sulla pagina ufficiale di Amazon. Non solo i cinefili possono approfittare di questa offerta, ma anche gli studenti possono beneficiare di vantaggi esclusivi. Infatti, Amazon propone una promozione dedicata agli studenti, che consente di ottenere tre mesi gratuiti di Amazon Prime. Questo abbonamento include spedizioni gratuite, accesso a film e serie TV su Prime Video, giochi su Prime Gaming e molto altro.

L’offerta è un’opportunità da non perdere, soprattutto per chi desidera migliorare la propria esperienza di intrattenimento domestico. Con un risparmio significativo e caratteristiche di alta gamma, il Philips 65PUS7609 si propone come una scelta ideale per gli appassionati di cinema e tecnologia.