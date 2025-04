Se siete in cerca di un nuovo smartphone Android, c’è un’interessante offerta su Amazon che potrebbe catturare la vostra attenzione. Attualmente, il modello OnePlus Nord 4 5G è disponibile a un prezzo molto competitivo, con uno sconto significativo rispetto al prezzo di listino.

Dettagli dell’offerta su OnePlus Nord 4 5G

A partire dal 2025, il OnePlus Nord 4 5G è in promozione su Amazon con un sconto del 28% rispetto al prezzo consigliato di 499 euro, portando il costo finale a soli 358 euro. Questo smartphone, venduto e spedito direttamente da Amazon, è disponibile per la spedizione immediata, il che rappresenta un vantaggio per chi desidera ricevere il prodotto rapidamente.

Caratteristiche tecniche del dispositivo

Il OnePlus Nord 4 5G si distingue per il suo ampio schermo OLED da 6,74 pollici, che offre una frequenza d’aggiornamento di 120Hz, garantendo un’esperienza visiva fluida e reattiva. Sotto il suo elegante design, il dispositivo è equipaggiato con il potente processore Snapdragon 7+ Gen 3, supportato da 12 GB di RAM e una memoria interna di 256 GB, rendendolo adatto anche per le applicazioni più impegnative.

In aggiunta, il telefono è dotato di una robusta batteria da 5500 mAh, che assicura un’ottima durata, e di una fotocamera principale LYT-600 da 50MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), ideale per catturare foto di alta qualità in diverse condizioni di illuminazione. La colorazione attualmente in offerta è Obsidian Midnight, un’opzione elegante e sofisticata.

