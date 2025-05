PayPal ha in programma di trasformare radicalmente il modo in cui avvengono i pagamenti nei negozi, partendo dalla Germania. A partire dall’estate del 2025, i consumatori tedeschi avranno accesso alla prima soluzione contactless in store di PayPal, un’innovazione che promette di semplificare notevolmente le transazioni quotidiane.

La Germania è stata scelta come il primo paese al mondo per testare questa nuova funzionalità. Se il progetto dovesse rivelarsi efficace, è probabile che venga esteso ad altri mercati nel corso dei prossimi mesi. La nuova modalità di pagamento è progettata per essere intuitiva e accessibile, consentendo agli utenti di effettuare acquisti in qualsiasi negozio che accetti pagamenti Mastercard contactless. Questo approccio non richiederà alcuna modifica da parte degli esercenti, che potranno continuare a utilizzare i loro sistemi POS esistenti.

Funzionalità dell’app PayPal

La nuova versione dell’applicazione di PayPal per iOS e Android rappresenta il cuore di questo cambiamento. Gli utenti troveranno una funzionalità che consente loro di pagare direttamente nei negozi utilizzando il proprio smartphone. L’app mostrerà una panoramica delle spese sia online che offline, offrendo così una visione completa delle finanze personali. Questa integrazione è fondamentale per aiutare gli utenti a gestire meglio le proprie uscite.

In aggiunta, PayPal introdurrà per la prima volta in Europa l’opzione “Pay Later”, che permetterà ai consumatori di suddividere i pagamenti in rate di 3, 6, 12 o 24 mesi. Questa opzione sarà disponibile anche nei punti vendita fisici in Germania, ampliando le possibilità di pagamento per i clienti e rendendo gli acquisti più gestibili dal punto di vista finanziario.

Cashback sugli acquisti

Un ulteriore vantaggio per gli utenti sarà l’introduzione del cashback sugli acquisti contactless. Gli acquirenti potranno beneficiare di un rimborso calcolato automaticamente ogni volta che utilizzano PayPal per pagare nei negozi aderenti. Questa iniziativa non solo incentiva l’uso della nuova tecnologia, ma offre anche un valore aggiunto agli utenti, rendendo ogni acquisto più vantaggioso.

Attualmente, non ci sono informazioni ufficiali riguardo a un possibile lancio di queste novità in Italia, lasciando aperta la possibilità che il mercato italiano possa seguire l’esempio tedesco in futuro. La mossa di PayPal rappresenta un passo significativo verso la modernizzazione dei pagamenti nel settore retail, con l’obiettivo di semplificare l’esperienza d’acquisto per i consumatori.