Se siete in cerca di un televisore smart a un prezzo contenuto, Amazon ha attualmente un’offerta interessante. In promozione si trova uno Smart TV di Philips con Titan OS, ideale per chi desidera un dispositivo funzionale senza spendere una fortuna.

Il televisore Philips 24PHS6019 è disponibile a soli 128 euro, un prezzo competitivo considerando il mercato attuale. Questo dispositivo, venduto e spedito da Amazon, ha visto un prezzo più alto nei 30 giorni precedenti, fissato a 156,93 euro, il che rappresenta uno sconto del 18%. Il prezzo consigliato per questo modello è di 179 euro, che corrisponde a un risparmio del 28% rispetto al prezzo originale.

Caratteristiche del televisore

Il Philips 24PHS6019 si distingue per il suo schermo da 24 pollici, rendendolo adatto anche per spazi ridotti. La risoluzione è HD 720p, e il televisore è dotato di un comparto audio Dolby Digital. Un aspetto particolarmente interessante è il supporto per il sistema operativo Titan OS, che consente l’accesso a diverse applicazioni di streaming, tra cui Amazon Prime Video e Netflix. Gli utenti possono anche consultare le recensioni su Amazon, dove il prodotto ha una valutazione media di 4,3 stelle su 5, un indicatore positivo della soddisfazione dei clienti.

Offerte e promozioni

Questa offerta si inserisce nell’iniziativa Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, che proseguirà con sconti speciali fino al 31 marzo 2025. È un’occasione da non perdere per chi desidera rinnovare il proprio sistema di intrattenimento a casa.

Se siete studenti, Amazon offre anche una promozione esclusiva: tre mesi gratuiti di Amazon Prime Student. Questo abbonamento include vantaggi come spedizioni gratuite, accesso a film e serie TV su Prime Video, giochi su Prime Gaming e molto altro. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità per risparmiare e godere di contenuti di qualità.