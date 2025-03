In un contesto di offerte imperdibili, il 25 gennaio 2025, il noto sito di e-commerce eBay propone un’interessante opportunità per gli appassionati di tecnologia. Tra gli sconti attuali, spicca una significativa riduzione sullo smartphone a marchio POCO, disponibile a un prezzo inferiore ai 300 Euro.

Dettagli del prodotto

Il modello POCO X7 PRO 5G, dotato di 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna, è attualmente in vendita a 299,97 Euro, un notevole ribasso rispetto ai precedenti 352,90 Euro. Per accedere a questo prezzo vantaggioso, gli utenti possono utilizzare il codice sconto “BRAND25”, valido fino al 16 marzo 2025. Questo codice consente di ottenere uno sconto massimo di 75 Euro, rendendo l’offerta ancora più allettante per chi è in cerca di un nuovo dispositivo.

Spedizione e reso

Per quanto riguarda le modalità di spedizione, il venditore professionale, che vanta un impressionante 99,5% di feedback positivi, applica un costo di 9,99 Euro per la spedizione tramite corriere. Questo servizio garantisce la consegna dell’smartphone in un intervallo di 3-5 giorni lavorativi. Inoltre, è prevista la possibilità di effettuare il reso entro 14 giorni, con le spese di restituzione a carico dell’acquirente.

Un’opportunità imperdibile

Questo tipo di offerta rappresenta un’occasione da non perdere per chi desidera un dispositivo di alta qualità a un prezzo accessibile, in un mercato sempre più competitivo.