Il lancio della nuova interfaccia One UI 7 da parte di Samsung si avvicina, nonostante alcune indiscrezioni suggeriscano possibili ritardi. Oggi, 15 gennaio 2025, sono emerse nuove informazioni che indicano un avvio imminente del rollout per i dispositivi selezionati.

Tempistiche di distribuzione di One UI 7

Secondo quanto riportato da fonti affidabili, Samsung prevede di iniziare la distribuzione di One UI 7 per la serie Galaxy S e Galaxy Z a marzo 2025. Successivamente, l’aggiornamento verrà esteso nel secondo trimestre dello stesso anno. La pianificazione attuale prevede le seguenti scadenze:

Marzo 2025 : aggiornamenti per la serie Galaxy S e Galaxy Z .

: aggiornamenti per la serie e . Secondo trimestre 2025: distribuzione per la serie Galaxy A, Galaxy M, Galaxy F e altri dispositivi.

Questa sequenza di rilascio riflette l’impegno di Samsung nel garantire che i propri utenti possano beneficiare delle ultime funzionalità e miglioramenti di prestazioni.

Dispositivi coinvolti nell’aggiornamento

L’aggiornamento a One UI 7 interesserà una vasta gamma di dispositivi Galaxy. Di seguito, i modelli previsti per ricevere l’aggiornamento:

Serie Galaxy S : S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE, S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, S22, S22+, S22 Ultra, S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE.

: S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE, S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, S22, S22+, S22 Ultra, S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE. Serie Galaxy Z : Fold SE, Fold 6, Flip 6, Fold 5, Flip 5, Fold 4, Flip 4, Fold 3, Flip 3.

: Fold SE, Fold 6, Flip 6, Fold 5, Flip 5, Fold 4, Flip 4, Fold 3, Flip 3. Serie Galaxy Tab : Tab S10+, Tab S10 Ultra, Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra, Tab S9 FE, Tab S9 FE+, Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra, Tab S6 Lite (2024), Tab A9, Tab A9+, Tab Active 5, Tab Active 4 Pro.

: Tab S10+, Tab S10 Ultra, Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra, Tab S9 FE, Tab S9 FE+, Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra, Tab S6 Lite (2024), Tab A9, Tab A9+, Tab Active 5, Tab Active 4 Pro. Serie Galaxy A : A73, A55, A54, A35, A34, A33, A25, A24, A23, A16 (LTE/5G), A15 (LTE/5G), A14 (LTE/5G), A06, A05s.

: A73, A55, A54, A35, A34, A33, A25, A24, A23, A16 (LTE/5G), A15 (LTE/5G), A14 (LTE/5G), A06, A05s. Serie Galaxy M : M55, M55s, M54, M53, M35, M34, M33, M15, M14 (LTE/5G), M05.

: M55, M55s, M54, M53, M35, M34, M33, M15, M14 (LTE/5G), M05. Serie Galaxy F : F55, F54, F34, F15, F05.

: F55, F54, F34, F15, F05. Altri dispositivi Galaxy: Xcover 7, Xcover 6 Pro, C55.

È importante notare che, sebbene questa lista non sia ufficiale, i dispositivi elencati rappresentano la maggior parte delle unità che dovrebbero ricevere l’aggiornamento.

Considerazioni sul rollout di One UI 7

La preparazione al lancio di One UI 7 è un passo significativo per Samsung, che continua a innovare e a migliorare l’esperienza utente sui suoi dispositivi. Con l’aggiornamento previsto per i modelli più recenti e anche per alcuni dispositivi più datati, l’azienda dimostra un forte impegno verso la sua clientela. Gli utenti possono quindi aspettarsi nuove funzionalità e miglioramenti che arricchiranno l’ecosistema Galaxy.