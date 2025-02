Le ultime indiscrezioni suggeriscono che con il lancio di iPhone 17 Pro e Pro Max, previsto per il 2025, Apple stia puntando a conquistare il mercato delle videocamere. Tuttavia, la principale incognita rimane il design che caratterizzerà i nuovi dispositivi. Stando a quanto riportato, ogni modello della nuova serie avrà una scocca posteriore unica.

Il noto leaker Majin Bu ha rivelato attraverso il suo profilo su X una serie di render CAD che ritraggono i quattro modelli di iPhone 17. A differenza delle generazioni precedenti, i nuovi smartphone presenteranno elementi distintivi che li differenziano l’uno dall’altro.

Design distintivo dei modelli di iPhone 17

Analizzando l’immagine condivisa, si nota che il modello base continuerà a utilizzare la sporgenza quadrata per la fotocamera, mantenendo una certa continuità con il passato. Tuttavia, l’iPhone 17 Air, che si preannuncia come una delle novità più attese, avrà una fotocamera a barra che si estende da un bordo all’altro della parte superiore della scocca. Per quanto riguarda gli iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, entrambi presenteranno un modulo posteriore di dimensioni maggiori. Le tre fotocamere saranno disposte a triangolo sul lato sinistro, mentre sul lato destro troveranno posto il flash, il sensore LiDAR e il microfono. Se si considera anche l’iPhone 6e, il catalogo potrebbe includere cinque design differenti per altrettanti modelli.

Rumor e aspettative sul lancio

Le speculazioni attorno ai nuovi modelli di iPhone sono sempre avvolte da un certo scetticismo, soprattutto considerando che mancano ancora diversi mesi al loro lancio ufficiale. È fondamentale prendere con cautela queste notizie, poiché potrebbero non riflettere la realtà finale dei prodotti. Tuttavia, l’interesse per le innovazioni che Apple potrebbe introdurre è palpabile tra gli appassionati e gli esperti del settore.

Con i progressi nel campo della fotografia e delle videocamere, il prossimo iPhone potrebbe rappresentare un passo significativo per Apple nel tentativo di posizionarsi come leader nel mercato delle fotocamere smartphone. La competizione è agguerrita e le aspettative sono alte, rendendo il 2025 un anno cruciale per la casa di Cupertino.