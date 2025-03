Avete un’automobile che non consente la connessione Bluetooth per l’audio con il vostro smartphone? In questo caso, c’è una soluzione pratica e conveniente. Un adattatore economico, attualmente in offerta su Amazon, potrebbe risolvere rapidamente questo inconveniente.

Dispositivo e offerta

Il dispositivo in questione è il Joyroom ‎JR-CB2-PRO-B, un adattatore che si presenta come una soluzione efficace a un prezzo molto vantaggioso. Attualmente, il prodotto è disponibile con uno sconto del 40% rispetto al prezzo più basso della recente storia di vendita, a cui si aggiunge un sconto extra del 6% tramite coupon, portando il costo finale da 19,99 euro a soli 11 euro. Inoltre, acquistando due unità, si può beneficiare di un ulteriore sconto del 5%.

Collegamento e caratteristiche

Questo piccolo dispositivo si collega alla porta Aux dell’automobile, permettendo così di connettere lo smartphone tramite Bluetooth 5.4. La batteria di questo adattatore è particolarmente duratura, con una autonomia di ben 26 ore, e il dispositivo è dotato di un display LED a colori che facilita l’uso.

Vantaggi di Amazon Prime

Se desiderate eliminare le spese di spedizione sui vostri acquisti su Amazon, è possibile iscriversi ad Amazon Prime. I nuovi utenti possono approfittare di un periodo di prova di 30 giorni gratis, mentre gli studenti hanno diritto a 90 giorni gratis. Questa iscrizione offre numerosi vantaggi, tra cui accesso a film e serie TV tramite Prime Video e giochi gratuiti su Prime Gaming. Non è tutto: Amazon propone anche tre mesi di Music Unlimited, due mesi di Kindle Unlimited e 30 giorni di Audible. Attivare la prova gratuita di questi servizi è semplice e offre l’opportunità di esplorare una vasta gamma di contenuti.