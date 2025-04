Nelle ultime ore, si è discusso ampiamente della sospensione della distribuzione di One UI 7 su alcuni modelli di smartphone Samsung, a causa di un grave malfunzionamento segnalato dagli utenti. Questo problema impediva l’uso corretto dei dispositivi, creando disagi tra i possessori.

Modelli coinvolti nella situazione

I modelli coinvolti in questa situazione includono i Galaxy S24, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Fold Special Edition. Tuttavia, sembra che la situazione stia tornando sotto controllo. Secondo quanto riportato dall’affidabile leaker Ice Universe e confermato anche da SamMobile, Samsung prevede di riprendere il rilascio di One UI 7.0 per i modelli Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra già nella giornata di oggi, 15 aprile 2025.

Problemi riscontrati e interventi

Gli sviluppatori hanno lavorato per risolvere il problema che impediva ai possessori dei Galaxy S24 di sbloccare correttamente i propri smartphone. Questo malfunzionamento, sebbene si fosse manifestato in modo sporadico e non su tutti i dispositivi, ha spinto Samsung a interrompere immediatamente la distribuzione dell’aggiornamento, sebbene le segnalazioni fossero limitate principalmente al mercato sudcoreano.

Nuova versione del firmware attesa

La nuova versione del firmware, che dovrebbe avere il codice BYD9, è attesa per i modelli Galaxy S24. Non ci sono ancora informazioni certe riguardo alla ripresa dell’aggiornamento per i modelli Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Fold Special Edition. Gli utenti sperano che il lancio di One UI 7 possa riprendere senza ulteriori complicazioni, soprattutto considerando i numerosi ritardi che si sono verificati durante la fase beta.