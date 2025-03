Nel marzo del 2025, il mercato delle schede grafiche è in fermento, con la GPU RTX 4070 SUPER che si distingue nella classifica delle schede video più vendute su Amazon. Questa scheda, lanciata nel 2024, ha attirato nuovamente l’attenzione degli appassionati, probabilmente a causa della recente uscita delle recensioni della NVIDIA GeForce RTX 5070, che ha mostrato prestazioni simili a quelle della RTX 4070 SUPER, sebbene con alcune differenze legate alla tecnologia Multi Frame Generation.

Disponibilità e Prezzi delle Schede RTX 4070 SUPER

Attualmente, le schede RTX 4070 SUPER disponibili su Amazon presentano tempi di consegna che si protraggono fino a maggio 2025 e i prezzi stanno raggiungendo quelli della RTX 5070. Ad esempio, la GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC è attualmente offerta a 714 euro, un incremento rispetto ai circa 650 euro di qualche mese fa, e occupa una posizione di rilievo nella Top 10 delle schede video più vendute.

Altre Schede di Interesse

Un’altra scheda che si fa notare è la MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 3X OC, la quale è proposta a 739 euro e ha fatto il suo ritorno su Amazon a un prezzo inferiore ai 1.000 euro a partire dal pomeriggio del 6 marzo 2025. Queste informazioni indicano un mercato in continua evoluzione, dove gli utenti cercano alternative valide.

Classifica delle Schede Video su Amazon

Nel contesto attuale, la MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 3X OC è stata lanciata a 789 euro e, nonostante non sia la più economica, ha trovato la sua collocazione nella quarta posizione della classifica Bestseller di Amazon, grazie a una disponibilità migliore rispetto ad altre schede.

Nuove GPU AMD nel Mercato

Le classifiche di Amazon, sebbene soggette a rapidi cambiamenti, offrono uno spaccato interessante delle preferenze degli utenti e delle opportunità di acquisto. In questo scenario si inseriscono anche le nuove GPU AMD Radeon RX 9070 XT, che hanno riacceso l’interesse per la concorrenza nel settore. Attualmente, i modelli SAPPHIRE PULSE e SAPPHIRE NITRO+ della RX 9070 XT occupano le prime due posizioni della classifica delle schede video Bestseller su Amazon.

Questioni di Disponibilità e Prezzi

Tuttavia, le questioni legate alla disponibilità, ai rivenditori e ai prezzi consigliati al pubblico (MSRP) continuano a influenzare le scelte degli utenti. Per chi desidera approfondire, è possibile consultare il nostro approfondimento sulle GPU RX 9070 di GIGABYTE e SAPPHIRE, così come quello relativo alle RX 9070 XT di XFX, per avere un quadro più chiaro della situazione attuale nel mercato delle schede grafiche.