A pochi giorni dalla presentazione dei nuovi robot aspirapolvere Saros 10 e Saros 10R, avvenuta il 5 gennaio 2025, Roborock ha svelato la nuova serie F25, una linea di lavapavimenti wet&dry introdotta al CES 2025, progettata per affrontare sporco sia umido che secco.

Dettagli della nuova serie F25

I cinque modelli della serie F25 offrono una potenza di aspirazione che arriva fino a 20mila Pa e una frequenza di pulizia di 450 giri al minuto. Il design innovativo FlatReach 2.0 consente di raggiungere anche gli spazi più angusti sotto i mobili, con un’altezza di 12,5 cm. Il rullo JawScrapers, progettato per evitare grovigli, è in grado di catturare peli e capelli senza lasciare aloni. In modalità Eco, Roborock dichiara che i modelli sono capaci di garantire un’autonomia fino a 60 minuti, coprendo superfici di circa 410 mq.

Modelli e caratteristiche specifiche

Il modello F25 LT è dotato di una potenza di aspirazione di 20mila Pa e rulli che ruotano a 450 giri al minuto. Grazie al design FlatReach 2.0, può pulire anche sotto i mobili bassi e offre un’autonomia di 60 minuti in modalità ECO. La stazione di ricarica ha la capacità di lavare e asciugare automaticamente i rulli. Il prezzo di listino per questo modello è fissato a 349 Euro.

Invece, il F25 ALT introduce la tecnologia SlideTech 2.0, che migliora la manovrabilità grazie a doppi motori brushless. Questo modello integra anche il sistema DirTect, che regola la potenza in base al livello di sporco rilevato, mantenendo un’autonomia di 60 minuti e una ricarica con autopulizia. Il costo per il F25 ALT è di 499 Euro.

Il F25 standard mantiene la potenza di 20mila Pa e il sistema DirTect, garantendo un’autonomia fino a 60 minuti. La tecnologia FlatReach e la gestione intelligente del ciclo di autopulizia sono ulteriori caratteristiche distintive. Questo modello sarà disponibile online a partire dal 20 marzo 2025, al prezzo di 399 Euro.

Modelli avanzati e innovativi

Il F25 ACE combina SlideTech 2.0, DirTect e doppi motori brushless per movimenti precisi, rendendolo ideale per un uso intensivo. Anche questo modello offre un’autonomia fino a 60 minuti e una ricarica rapida. Sarà disponibile dal 20 marzo, al prezzo di 549 Euro.

Un altro modello lanciato è il F25 Combo, una soluzione 5-in-1 con unità staccabile e testine intercambiabili, capace di raggiungere 25mila Pa in modalità aspirapolvere. Questo modello è dotato di tecnologia ciclonica a 9 coni e riduzione del rumore a 5 livelli. Il prezzo di vendita è di 649,99 Euro.

Infine, la gamma si completa con il F25 Ace Combo, che include ruote servoassistite a Enhanced SlideTech 2.0 e un erogatore automatico di detersivo a 3 livelli. Questo modello è dotato anche dell’app One-Touch e di una luce verde in modalità aspirapolvere. Sarà disponibile dal 20 marzo al prezzo di 749 Euro.