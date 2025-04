Un’offerta imperdibile per chi cerca un robot multifunzionale che unisca le funzioni di aspirapolvere e lavapavimenti è ora disponibile su Amazon. Fino al 30 aprile 2025, il modello OKP K5B è in vendita con un significativo sconto del 55%, riducendo il prezzo da 219,99 euro a soli 99 euro.

Caratteristiche del robot OKP K5B

Il robot OKP K5B si distingue per la sua potenza d’aspirazione, che raggiunge i 2.500 Pa, rendendolo particolarmente efficace nella rimozione di peli di animali e capelli. Grazie al suo sistema anti-groviglio, è progettato per affrontare anche le sfide più impegnative in termini di pulizia. Con un design sottile di soli 7,7 centimetri di altezza e un diametro di 28 centimetri, questo dispositivo si rivela altamente maneggevole, permettendo di raggiungere anche gli spazi più angusti, come sotto i divani.

In aggiunta, il robot è dotato di tecnologia avanzata per l’evitamento degli ostacoli, il che garantisce un funzionamento fluido e senza interruzioni durante le operazioni di pulizia. La compatibilità con Alexa consente di controllare il dispositivo anche tramite comandi vocali, offrendo un ulteriore livello di comodità per gli utenti.

Questa offerta sul robot OKP K5B rappresenta un’opportunità da non perdere per chi cerca un valido aiuto nelle pulizie domestiche. Con funzionalità avanzate e un prezzo competitivo, è il momento ideale per approfittarne.