Sentite la necessità di un aiuto nelle faccende domestiche? Il nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti di iRobot potrebbe essere la soluzione ideale per voi. Attualmente, su Amazon, è disponibile un’interessante offerta per questo prodotto.

Il dispositivo in promozione è l’iRobot Roomba Combo j5+, un robot di alta qualità che presenta uno sconto valido per un tempo limitato. Questo modello, venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata, offre un sconto del 22% rispetto al prezzo medio di 545 euro, consentendo di acquistarlo per soli 426 euro.

Caratteristiche del prodotto

L’iRobot Roomba Combo j5+ si distingue per la sua elevata potenza d’aspirazione e per la presenza di due spazzole multi-superficie, progettate per affrontare diverse tipologie di pavimenti. Questo robot è dotato di un sistema di sensori avanzati che gli consente di rilevare ostacoli e mappare in modo intelligente l’intero appartamento, garantendo una pulizia efficiente e senza intoppi. La confezione include anche una base autosvuotante, che non solo svuota il contenitore della polvere, ma funge anche da stazione di ricarica per il robot stesso.

Promozione per studenti

