Se possedete un modem datato e desiderate ottimizzare il funzionamento del WiFi senza doverlo sostituire, un’opzione interessante è rappresentata dal router attualmente in offerta su Amazon.

Il dispositivo in questione è il TP-Link Mercusys MR30G, un router compatto e leggero, disponibile per l’acquisto e la spedizione immediata tramite Amazon. Attualmente, questo prodotto è soggetto a uno sconto del 16% rispetto al prezzo di listino, portando il costo finale a soli 20 euro.

Caratteristiche del TP-Link mercusys mr30g

Il TP-Link Mercusys MR30G si distingue per le sue dimesioni estremamente ridotte, che lo rendono facilmente posizionabile in qualsiasi ambiente senza occupare spazio. Questo router supporta il WiFi Dual Band, il che significa che è in grado di operare sia sulla banda a 2,4 GHz sia su quella a 5 GHz. Questa caratteristica consente di ottenere una connessione wireless significativamente più veloce e stabile.

In aggiunta, il dispositivo è dotato di quattro antenne esterne, progettate per garantire una copertura adeguata in tutta la casa o in ufficio. Le tre porte Ethernet gigabit offrono ulteriori opzioni di connessione per dispositivi cablati. Tra le funzionalità disponibili, spiccano il WPS, che semplifica la connessione dei dispositivi, e la possibilità di creare una rete ospiti, utile per condividere la connessione senza compromettere la sicurezza della rete principale.

Vantaggi di amazon prime

Per coloro che non sono ancora iscritti ad Amazon Prime, è possibile provare il servizio gratuitamente per 30 giorni grazie a una promozione speciale. Gli studenti possono beneficiare di tre mesi di Prime senza alcun costo. Iscriversi a questo programma offre numerosi vantaggi, tra cui spedizioni rapide e gratuite, accesso a film e serie TV su Amazon Prime Video e giochi gratuiti tramite Prime Gaming.

Inoltre, gli utenti possono approfittare di tre mesi gratuiti di Music Unlimited, due mesi gratuiti di Kindle Unlimited e 30 giorni gratuiti di Audible. Queste offerte rappresentano un’opportunità da non perdere per esplorare vari servizi e contenuti disponibili su Amazon.