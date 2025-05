A pochi giorni dalle ultime notizie riguardanti la data di lancio della NVIDIA GeForce RTX 5060, si fanno strada nuove voci che indicano come NVIDIA stia sviluppando una nuova linea SUPER anche per la serie GeForce RTX 50. Secondo le informazioni trapelate, la nuova gamma dovrebbe includere la RTX 5080 SUPER e la RTX 5070 SUPER.

Le indiscrezioni, diffuse attraverso il forum Chiphell, rivelano che la RTX 5080 SUPER sarà dotata di ben 24GB di VRAM GDDR7, mentre la RTX 5070 SUPER avrà 18GB di VRAM GDDR7. Entrambi i modelli utilizzeranno moduli da 3GB di GDDR7, simili a quelli già visti nella RTX 5090 Laptop.

Prestazioni e caratteristiche tecniche

Per quanto riguarda le prestazioni, non ci si aspetta un miglioramento significativo rispetto alle versioni standard. Tuttavia, la VRAM sarà aumentata del 50% rispetto ai modelli precedenti, ovvero 16GB per la 5080 e 12GB per la 5070. Questo potenziamento della memoria potrebbe rendere queste schede grafiche più idonee a gestire carichi di lavoro intensivi in ambito intelligenza artificiale e professionale. In termini di gaming, l’impatto potrebbe risultare più limitato, specialmente per la 5080 SUPER. La RTX 5070 SUPER, d’altro canto, potrebbe posizionarsi in modo competitivo nella fascia 2K/4K, grazie alla maggiore VRAM e a frequenze di clock superiori, rendendola un’opzione interessante per i videogiocatori.

Data di lancio e prezzi

Per quanto concerne la data di lancio, al momento non ci sono informazioni ufficiali, né indicazioni sui prezzi. Tuttavia, molti esperti del settore ritengono che un annuncio ufficiale potrebbe avvenire durante il Computex 2025, un evento di riferimento nel mondo della tecnologia e dell’innovazione.

Queste novità su NVIDIA e la sua linea di schede grafiche potrebbero rappresentare un passo significativo nel mercato delle GPU, con potenziali implicazioni sia per i professionisti che per i videogiocatori. L’attenzione rimane alta, in attesa di ulteriori dettagli e conferme da parte dell’azienda.