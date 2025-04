Dopo mesi di attesa, gli aggiornamenti relativi al modello GPT-4o di OpenAI hanno suscitato un certo interesse, ma non hanno portato i miglioramenti sperati in termini di precisione e potenza. Il 15 marzo 2025, l’amministratore delegato della nota azienda tecnologica, Sam Altman, ha espresso il suo disappunto riguardo a specifici comportamenti del chatbot ChatGPT attraverso un post sul social network X.

Modifiche recenti e feedback degli utenti

In un tweet che ha colto di sorpresa molti utenti, Altman ha ammesso che le recenti modifiche apportate a GPT-4o hanno conferito al modello un carattere eccessivamente “adulatore e fastidioso”. Sebbene questa caratteristica non sia completamente negativa, l’intenzione del team di sviluppo è quella di affrontare il problema. Altman ha infatti dichiarato: “stiamo lavorando a delle correzioni, alcune delle quali arriveranno oggi stesso e altre nel corso della settimana”. Le cause di questo comportamento anomalo del chatbot rimangono poco chiare, ma OpenAI ha promesso di fornire ulteriori dettagli agli utenti.

Possibilità di ripristino della personalità originale

Un altro aspetto interessante è emerso da un’interazione tra Altman e un utente, il quale ha chiesto se in futuro sarà possibile ripristinare la personalità originale di ChatGPT. Il dirigente ha risposto che è possibile che venga implementato un selettore, consentendo agli utenti di scegliere liberamente il tipo di interazione desiderato.

Costi delle interazioni con ChatGPT

In un contesto simile, OpenAI ha recentemente rivelato che l’uso di espressioni come “per favore” e “grazie” con ChatGPT comporta costi significativi, un aspetto che ha sorpreso molti. Queste affermazioni evidenziano le sfide economiche e tecniche legate allo sviluppo dell’intelligenza artificiale, suggerendo che la gestione delle interazioni con gli utenti non è così semplice come potrebbe sembrare.