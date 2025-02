La presentazione del Samsung Galaxy S25 Edge ha avuto luogo durante l’evento Unpacked, svoltosi a fine luglio 2025, in cui il gigante tecnologico di Suwon ha svelato l’intera gamma Galaxy S25. Tra le domande che circolano tra i fan del marchio, una in particolare suscita grande curiosità: quando sarà disponibile il Galaxy S25 Slim? Le aspettative sembrano indicare che l’attesa potrebbe essere breve.

Aspettative sul lancio del Galaxy S25 Slim

A confermare questa possibilità, sebbene in modo indiretto, è un video pubblicato dallo YouTuber spagnolo Alexis Garza, il quale ha mostrato una prova del Samsung Galaxy S25 Slim sul suo canale YouTube. Nel filmato, Garza ha rivelato di avere tra le mani il nuovo smartphone ultra-sottile della casa coreana. Non è chiaro come sia riuscito a ottenere un dispositivo non ancora sul mercato, ma si può ipotizzare che si tratti di un sample inviato ai recensori e ai creatori di contenuti per preparare le recensioni in vista del lancio.

Dettagli sul lancio imminente

Le informazioni che emergono suggeriscono un lancio imminente del Galaxy S25 Slim: secondo le indiscrezioni, la presentazione ufficiale del dispositivo è prevista per il mese di marzo 2025, con un lancio sul mercato programmato per aprile. Il fatto che Garza abbia già avuto accesso al dispositivo potrebbe far pensare a un’uscita anticipata, con la possibilità che il telefono possa arrivare sugli scaffali già entro fine marzo.

Specifiche tecniche e confronto

Nel video, pubblicato il 22 aprile 2025 e rimosso dopo sole 24 ore, probabilmente su richiesta di Samsung, Garza ha confrontato lo spessore del Galaxy S25 Slim con quello del Galaxy Z Fold 6 aperto, che misura 5,6 mm. Ha anche confermato alcune specifiche tecniche del nuovo modello, tra cui 12 GB di RAM, una batteria da 4.000 mAh e un sistema fotografico posteriore composto da due obiettivi da 12 MP ciascuno. Il processore sarà un Snapdragon 8 Elite di Qualcomm, rendendo il dispositivo altamente competitivo nel panorama degli smartphone di alta gamma.