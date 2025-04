Il 2 maggio 2025, gli appassionati di tecnologia possono approfittare di un’offerta imperdibile su eBay, dove il Samsung Galaxy S25 Ultra è disponibile a un prezzo vantaggioso. Grazie a un coupon promozionale, questo smartphone di punta della casa coreana si presenta come un’opzione allettante per chi desidera un dispositivo all’avanguardia.

Offerta e dettagli del prodotto

Il Samsung Galaxy S25 Ultra, nella configurazione con 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di storage, è acquistabile al prezzo di 939,90 Euro. Questa offerta è possibile grazie all’utilizzo del coupon PSPRAPR25, valido fino al 4 maggio 2025. Si tratta di un prezzo notevolmente inferiore rispetto al costo di listino, rendendo l’acquisto ancora più interessante, soprattutto considerando le specifiche elevate di questo modello. Il venditore, IngroTek, offre anche la possibilità di pagare in tre rate mensili senza interessi tramite Klarna, facilitando ulteriormente l’acquisto.

Caratteristiche tecniche

Il Samsung Galaxy S25 Ultra è un dispositivo di fascia alta, progettato per soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti. Il suo display AMOLED da 6,9 pollici offre una risoluzione eccezionale di 3120×1440 pixel, garantendo immagini nitide e colori vivaci. La fotocamera principale è particolarmente impressionante, con un sensore da 200 megapixel e tre lenti aggiuntive da 50, 50 e 10 megapixel, permettendo di catturare fotografie di altissima qualità in diverse condizioni di illuminazione. La fotocamera frontale, da 12 megapixel, è ideale per selfie e videochiamate. Infine, la batteria da 5000 mAh assicura un’ottima autonomia, permettendo di utilizzare il dispositivo per un’intera giornata senza la necessità di ricaricarlo frequentemente.

Il Samsung Galaxy S25 Ultra si posiziona quindi come una delle scelte più interessanti nel panorama degli smartphone del 2025, combinando prestazioni elevate a un prezzo scontato che non può passare inosservato.