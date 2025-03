A pochi giorni dall’apertura della 2025 MWC di Barcellona, Samsung ha svelato i nuovi modelli della serie Galaxy A, destinati al mercato italiano. I dispositivi presentati includono il Samsung Galaxy A26 5G, il Galaxy A36 5G e il Galaxy A56 5G, tutti caratterizzati da un supporto software esteso di ben 6 anni, sia per quanto riguarda il sistema operativo Android/One UI che per le patch di sicurezza.

Samsung galaxy a26 5g

Il Samsung Galaxy A26 5G si distingue per un ampio display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e un refresh rate che arriva fino a 120Hz. Tra le specifiche tecniche spicca il processore Exynos 1380, affiancato da 6 o 8GB di RAM e opzioni di memoria interna di 128 o 256GB. La configurazione fotografica include una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50MP, un ultra-wide da 8MP e un sensore macro da 2MP, mentre la fotocamera frontale è da 13MP. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh.

Le dimensioni del dispositivo sono di 164 x 77,5 x 7,7 mm e pesa 200 grammi. Il sistema operativo preinstallato è Android 15 con One UI 7, e il modello è protetto da Samsung Knox e certificazione IP67. Le colorazioni disponibili includono Mint, Black e White. Il prezzo di lancio per la variante da 6/128GB sarà di 319,90 euro, mentre la versione da 8/256GB costerà 369,90 euro, con una promozione che permetterà di acquistare quest’ultima al prezzo della versione da 128GB.

Samsung galaxy a36 5g

Il Samsung Galaxy A36 5G offre uno schermo di 6,7 pollici anch’esso Super AMOLED con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Questo modello è dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, con opzioni di 6 o 8GB di RAM e capacità di memoria interna di 128 o 256GB. La fotocamera posteriore è composta da un sensore principale da 50MP, un ultra-wide da 8MP e un sensore macro da 5MP, mentre la fotocamera frontale è da 12MP. La batteria, come per il Galaxy A26, è da 5.000 mAh e supporta la ricarica rapida a 45W.

Le dimensioni di questo smartphone sono 162,9 x 78,2 x 7,4 mm e il peso è di 195 grammi. Anch’esso utilizza Android 15 con One UI 7, e presenta le stesse caratteristiche di sicurezza. Le colorazioni disponibili sono Awesome Lavender, Awesome Lime, Awesome White e Awesome Black. Il prezzo di partenza per la versione da 6/128GB sarà di 399,90 euro, mentre il modello da 8/256GB costerà 459,90 euro, con una promozione simile a quella del Galaxy A26.

Samsung galaxy a56 5g

Il Samsung Galaxy A56 5G rappresenta il top della gamma, con un display Super AMOLED di 6,7 pollici, risoluzione Full HD+, refresh rate fino a 120Hz e picchi di luminosità fino a 1.200 nit. È alimentato da un processore Exynos 1580, con 8GB di RAM e opzioni di memoria interna di 128 o 256GB. La fotocamera posteriore include un sensore principale da 50MP, un ultra-wide da 12MP e un sensore macro da 5MP, mentre la fotocamera frontale è da 12MP. Anche in questo caso, la batteria è da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 45W.

Le dimensioni del Galaxy A56 sono di 162,2 x 77,5 x 7,4 mm e pesa 198 grammi. Il sistema operativo è Android 15 con One UI 7, e presenta le stesse funzionalità di sicurezza. Le colorazioni disponibili includono Awesome Pink, Awesome Olive, Awesome Graphite e Awesome Lightgray. Il prezzo di partenza per il modello da 8/128GB sarà di 499,90 euro, mentre la versione da 8/256GB avrà un costo di 549,90 euro, anch’essa con una promozione per l’acquisto al prezzo della versione da 128GB.

Innovazioni nell’intelligenza artificiale

I nuovi smartphone della serie Galaxy A si caratterizzano anche per l’Awesome Intelligence, un’esperienza che rende l’intelligenza artificiale accessibile a tutti. Questi modelli supportano funzioni IA molto apprezzate dagli utenti, come Cerchia e Cerca con Google. Il Galaxy A56 5G presenta in esclusiva la funzione Volto migliore, che permette di migliorare le foto di gruppo combinando le migliori espressioni di fino a cinque persone in un’unica immagine. Non mancano le funzioni Nightography per scatti notturni e Gomma oggetto per rimuovere elementi indesiderati dalle immagini.

I modelli presentati oggi si affiancano al già disponibile Samsung Galaxy A16 5G, anch’esso con un supporto software prolungato. Samsung è attualmente presente all’MWC 2025 di Barcellona, dove mostra anche altre innovazioni nel campo dell’intelligenza artificiale, dalla serie Galaxy S25 fino al primo visore XR Project Moohan. Non manca un’anteprima su Samsung Galaxy S25 Edge.