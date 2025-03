Samsung ha ufficialmente dichiarato che durante il Mobile World Congress, in programma a Barcellona dal 26 febbraio al 1 marzo 2025, presenterà le sue ultime innovazioni nel settore dell’AI Mobile. L’azienda sudcoreana intende trasformare l’esperienza degli utenti con un’assistente AI integrato nell’ecosistema Galaxy, con un focus particolare sulla nuova serie Galaxy S25 e le sue funzionalità avanzate.

Innovazioni nella serie Galaxy S25

La recente presentazione della serie Galaxy S25 ha messo in risalto l’impegno di Samsung verso l’intelligenza artificiale. I nuovi smartphone sono dotati di una serie di funzionalità avanzate, tra cui:

Esperienza fluida tra le app : questa caratteristica consente di trovare e condividere rapidamente informazioni attraverso diverse applicazioni, migliorando l’interazione dell’utente.

: questa caratteristica consente di trovare e condividere rapidamente informazioni attraverso diverse applicazioni, migliorando l’interazione dell’utente. Cerchia e Cerca di Google : una funzione che permette di effettuare ricerche contestuali sullo schermo del dispositivo semplicemente cerchiando i contenuti di interesse.

: una funzione che permette di effettuare ricerche contestuali sullo schermo del dispositivo semplicemente cerchiando i contenuti di interesse. Gemini Live : l’assistente AI conversazionale sviluppato utilizzando il modello di Google , che offre un’interazione più naturale e intuitiva.

: l’assistente conversazionale sviluppato utilizzando il modello di , che offre un’interazione più naturale e intuitiva. Now Brief : un sistema che fornisce contenuti personalizzati e suggerimenti proattivi in base alle abitudini dell’utente.

: un sistema che fornisce contenuti personalizzati e suggerimenti proattivi in base alle abitudini dell’utente. Assistente al disegno : una funzionalità che aiuta a migliorare e perfezionare schizzi e disegni.

: una funzionalità che aiuta a migliorare e perfezionare schizzi e disegni. Ricerca nella Galleria : consente di trovare foto utilizzando un linguaggio naturale, rendendo la ricerca più intuitiva.

: consente di trovare foto utilizzando un linguaggio naturale, rendendo la ricerca più intuitiva. Filtri fotografici: per aggiungere un tocco personale alle immagini scattate.

Tutte queste caratteristiche sono supportate dal chipset Snapdragon 8 Elite for Galaxy, che assicura prestazioni elevate e una gestione ottimale delle risorse.

La serie Galaxy A e l’accessibilità dell’AI

Accanto alla serie Galaxy S25, Samsung ha introdotto anche la nuova serie Galaxy A, che comprende modelli di fascia media come Galaxy A56 5G, A36 5G e A26 5G. Questi dispositivi integrano la tecnologia Awesome Intelligence, rendendo l’intelligenza artificiale accessibile a un pubblico più ampio. Questa serie è progettata per soddisfare le esigenze di chi cerca un buon equilibrio tra prestazioni e prezzo.

Samsung mira a utilizzare l’AI anche per migliorare la salute e la connettività domestica. La società sta sviluppando nuove funzionalità che permetteranno agli utenti di monitorare meglio la propria salute e gestire i dispositivi della casa intelligente. Grazie all’intelligenza artificiale, gli utenti potranno ricevere punteggi energetici, consigli per il fitness e monitoraggio del sonno, oltre a gestire i dispositivi attraverso la piattaforma SmartThings.

Progetti futuri e innovazioni nell’AI

Un aspetto significativo della strategia di Samsung nell’ambito dell’AI è rappresentato da Project Moohan, il primo visore XR dell’azienda, che offre un’esperienza di realtà estesa alimentata dall’intelligenza artificiale. Questo progetto evidenzia l’impegno di Samsung nel rivoluzionare le esperienze immersive, combinando hardware e software in modo innovativo.

In aggiunta, Samsung sta lavorando per migliorare le reti di nuova generazione attraverso l’AI, fornendo soluzioni software end-to-end agli operatori di rete. Questo approccio non solo ottimizza le prestazioni delle reti, ma contribuisce anche a creare un ecosistema più integrato e intelligente per gli utenti finali.

L’attenzione di Samsung verso l’innovazione tecnologica e l’intelligenza artificiale si traduce in un impegno costante a migliorare la vita quotidiana degli utenti, rendendo la tecnologia più accessibile e funzionale.