Un gruppo di biologi provenienti da Inghilterra e Australia ha annunciato, attraverso una comunicazione ufficiale pubblicata su Zootaxa, la scoperta di due nuove specie di rane arboricole nel Queensland, una delle aree più significative dello stato australiano. Questa scoperta si inserisce in un contesto di crescente interesse per la biodiversità e la conservazione delle specie minacciate.

Le nuove specie di rane nel queensland

Le rane scoperte appartengono al genere Litoria, che include oltre 100 specie distribuite tra le isole Salomone, l’Australia, le isole della Sonda e la Nuova Guinea. Queste rane sono geograficamente isolate sia tra di loro che rispetto ad altre specie presenti nel sud-est asiatico e in Oceania. La prima specie, denominata Litoria eungellensis, si trova in un’area di appena 20 chilometri quadrati di foresta montana nella catena montuosa Engella, dove le altitudini non superano i 900 metri. L’altra specie, Litoria corbeni, vive a chilometri di distanza su due picchi isolati, evidenziando la distribuzione limitata di queste rane.

Le sfide ambientali per le rane arboricole

Tra i ricercatori coinvolti nella scoperta figura il professor Michael Mahony dell’Università di Newcastle. Il professor Mahony ha sottolineato come queste rane stiano affrontando un grave problema di spazio: “Le rane che abbiamo scoperto stanno letteralmente esaurendo lo spazio. Isolate sulle cime delle montagne, con modelli climatici che prevedono condizioni più calde e secche, non hanno più nessun posto dove andare e questo amplifica il loro isolamento genetico.” Questa dichiarazione mette in evidenza le difficoltà che gli anfibi devono affrontare a causa dei cambiamenti climatici e della perdita di habitat.

La salute di una terza specie

Contemporaneamente alla scoperta delle nuove rane, il team di scienziati ha esaminato le condizioni di salute di una terza specie, nota come Litoria revelata. Questa specie ha mostrato una certa resilienza di fronte a minacce che mettono a rischio la sopravvivenza degli anfibi in Australia negli ultimi decenni. Tuttavia, Luke Price, del South Australian Museum, ha avvertito che l’apparente stabilità di Litoria revelata potrebbe essere ingannevole, poiché non esiste un monitoraggio formale per questa specie. La sua valutazione come non minacciata si basa unicamente su osservazioni di biologi e scienziati.

Il ruolo ecologico delle rane arboricole

Questi anfibi, sebbene non presentino caratteristiche fisiche o comportamentali particolarmente appariscenti, rivestono un ruolo ecologico fondamentale nel loro limitato habitat. Gli autori della scoperta auspicano che le nuove specie vengano incluse in progetti di conservazione, affinché si possa garantire la loro sopravvivenza e proteggere la biodiversità della regione. La scoperta di queste rane rappresenta un passo importante nella comprensione della biodiversità australiana e delle sfide che essa affronta in un contesto di cambiamento ambientale.