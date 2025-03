Nelle immediate vicinanze del sito archeologico di Tell el-Maschuta, situato nell’Egitto nord-orientale, un team di esperti ha recentemente scoperto una tomba risalente a circa 3.200 anni fa. Questo sepolcro apparteneva a un comandante militare, il quale potrebbe aver prestato servizio durante il regno del faraone Ramses III della XX dinastia.

Ritrovamenti significativi

Il ritrovamento di un anello d’oro, contenente il nome geroglifico del re, ha fornito indicazioni preziose riguardo all’identità del defunto. È importante notare che, sebbene condivida il nome, questo Ramses non è in alcun modo imparentato con il più famoso Ramses II, che apparteneva alla dinastia precedente.

Dettagli sulla tomba

La notizia di questa scoperta è stata diffusa dal Ministero del turismo e delle antichità egiziano, il quale ha rilasciato un comunicato stampa nel quale sono elencati i vari reperti rinvenuti all’interno della tomba. La struttura è stata realizzata con mattoni di fango e presenta una camera funeraria principale, collegata a tre ulteriori camere adiacenti.

Reperti archeologici

Oltre ai resti del comandante e all’anello, gli archeologi hanno rinvenuto diverse punte di freccia e resti di vasi con iscrizioni. Curiosamente, alcune di queste iscrizioni fanno riferimento a Horemheb, un faraone che regnò in Egitto dal 1323 al 1295 a.C. e che inizialmente era un capo militare prima di ascendere al trono.

Contesto storico

Tra il regno di Horemheb e quello di Ramses III intercorsero diversi decenni. Infatti, Horemheb è considerato l’ultimo membro della XVIII dinastia, mentre Ramses III è riconosciuto come il secondo della Ventesima. Non è chiaro come questi vasi siano giunti nella tomba del comandante, ma è probabile che gli antichi egizi avessero l’abitudine di riutilizzare o trafugare i corredi funerari dei loro antenati.

Le sfide del regno di Ramses III

Il regno di Ramses III si caratterizzò per le difficoltà, inclusi periodi di carestia e un’invasione nota come l’invasione del “Popolo del Mare”. La sua sovranità si concluse con una serie di conflitti militari, culminati nell’assassinio del faraone stesso, avvenuto durante una congiura. Gli succedette al trono il suo quinto figlio, che assunse il nome di Ramses IV.

Attività archeologiche recenti

Il panorama dell’archeologia egizia sembra essere in un periodo di grande fermento. Solo pochi giorni fa, il Ministero del turismo e delle antichità egiziano aveva annunciato, insieme a un team di archeologi internazionali, la scoperta di una tomba appartenente a un faraone dimenticato, risalente al Secondo periodo intermedio.