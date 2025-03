Ami i film e gli animali? Sei alla ricerca di un’opportunità che ti permetta di guadagnare senza sforzi eccessivi? Se hai risposto “sì” a queste domande, potrebbe interessarti un’offerta di lavoro davvero unica nel suo genere.

La proposta di lavoro unica

La società ESA Doctors, specializzata nel supporto emotivo tramite animali domestici, ha lanciato una proposta che ha già catturato l’attenzione degli appassionati: la possibilità di essere pagati per guardare film che hanno come protagonisti gli animali. Questo lavoro rappresenta un’opportunità imperdibile per gli amanti del cinema e degli animali.

Compenso e film da visionare

L’offerta prevede un compenso di 1.000 dollari per la visione di film come “Charlie – Anche i cani vanno in paradiso”, “Babe va in città” e “Pets – Vita da animali”. L’azienda ha chiarito che i titoli dei film potrebbero variare, ma è aperta ai suggerimenti dei candidati.

Compiti del vincitore

ESA Doctors selezionerà un fortunato vincitore che avrà il compito di guardare cinque film scelti e tenere un diario delle proprie emozioni e riflessioni riguardo a ciascuno di essi. Al termine della visione, il candidato dovrà redigere un articolo di 500-1500 parole incentrato sulle relazioni tra esseri umani e animali nel mondo del cinema.

Esplorazione della salute mentale

L’azienda sottolinea che l’articolo dovrà esplorare come la salute mentale dei personaggi venga influenzata, sia positivamente che negativamente, dal contatto con gli animali. L’intento è quello di raccogliere informazioni su come Hollywood rappresenta l’impatto degli animali sulla salute mentale delle persone, un obiettivo che si rivela di grande rilevanza sociale.

Candidatura e scadenza

Per candidarsi, è necessario compilare un modulo presente sul sito di ESA Doctors, nel quale si deve motivare la propria candidatura e fornire un esempio personale su come gli animali abbiano avuto un impatto significativo nella propria vita. Le candidature saranno aperte fino a venerdì 21 marzo 2025.

Premi e opportunità

In aggiunta al premio in denaro, il vincitore avrà l’opportunità di vedere la propria recensione pubblicata in evidenza sul sito di ESA Doctors, un’ulteriore gratificazione per chi ama scrivere e condividere le proprie esperienze. In un’epoca in cui scrollare i social media non porta guadagni simili, questa proposta si presenta come un modo divertente e proficuo per coniugare passioni e lavoro.