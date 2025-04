A pochi giorni dal lancio del nuovo AVM FRITZ!Box 6860 5G, avvenuto nel mese di marzo 2025, AVM ha svelato un altro dispositivo innovativo: il FRITZ!Box 4690. Questo router wireless si distingue per la sua capacità di collegarsi senza difficoltà a un modem in fibra ottica o a un router già esistente, raggiungendo una velocità massima di 10 Gbit/s.

Caratteristiche tecniche del fritz!box 4690

Il FRITZ!Box 4690 rappresenta il modello di punta della serie FRITZ!Box 4000. Questo dispositivo non solo supporta il WiFi 6, ma è anche compatibile con il WiFi 7, garantendo prestazioni elevate fino a 6,9 Gbit/s grazie alla tecnologia dual band. Le specifiche tecniche includono una porta WAN da 10 Gbit/s, una LAN da 10 Gbit/s e tre porte LAN da 2,5 Gbit/s, assicurando così prestazioni ottimali anche per le connessioni cablate. Inoltre, il router è dotato di una stazione base DECT per la telefonia e per le applicazioni di smart home, oltre a una porta USB per ulteriori funzionalità.

Funzionalità avanzate e prestazioni

Il FRITZ!Box 4690 non delude nemmeno sul fronte delle funzionalità, offrendo tutte le caratteristiche tipiche della gamma FRITZ!. Tra queste, si trovano il WiFi Mesh, la VPN, l’accesso ospiti WiFi e un sistema di firewall avanzato. AVM sottolinea l’importanza delle porte WAN e LAN da 10 Gbit/s, che, insieme alle tre porte LAN da 2,5 Gbit/s, eliminano gli ostacoli per un’esperienza di gioco fluida, riducendo al minimo la latenza e il ping. Inoltre, l’ingresso USB 3.0 permette di espandere facilmente l’archiviazione di rete, rendendo possibile anche l’integrazione di stampanti o scanner nel network domestico.

Disponibilità e prezzo

Il FRITZ!Box 4690 è già in commercio, con un prezzo consigliato di 319 euro. Gli utenti interessati possono acquistarlo direttamente tramite i canali ufficiali del produttore, garantendo così un accesso semplice e diretto a questo dispositivo innovativo. Con il suo mix di prestazioni elevate e funzionalità avanzate, il FRITZ!Box 4690 si propone come una scelta ideale per chi desidera migliorare la propria connessione internet domestica.