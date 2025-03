Il OPPO A18, lanciato nel 2025, si distingue come un dispositivo di fascia entry level che riesce a mantenere alta la reputazione dell’azienda asiatica OPPO. Con un prezzo accessibile di 109€, gli utenti possono ottenere uno smartphone ben bilanciato, progettato per un uso quotidiano e pratico, senza fronzoli superflui.

Caratteristiche del display e prestazioni

Il OPPO A18 è dotato di un display LCD da 6.56 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, che offre un’esperienza visiva fluida e soddisfacente. La risoluzione HD+ consente di visualizzare contenuti in modo chiaro e dettagliato, rendendolo ideale per la visione di video e l’utilizzo di applicazioni. Sotto la scocca, il dispositivo è alimentato da una robusta batteria da 5.000 mAh, in grado di garantire un’intera giornata di utilizzo senza problemi, e probabilmente anche di più.

Memoria e resistenza

Il modello offre 4 GB di RAM, espandibili fino a 8 GB, e uno spazio di archiviazione interno di 128 GB, anch’esso ampliabile tramite microSD fino a 1 TB. Questa flessibilità consente agli utenti di gestire facilmente app, foto e video senza timori di esaurire lo spazio disponibile. Inoltre, il OPPO A18 è dotato di una certificazione IP54, che lo protegge da schizzi d’acqua e polvere, rendendolo un’opzione resistente per vari ambienti e situazioni.

Fotocamere e accessori inclusi

Per quanto riguarda la fotografia, il dispositivo è equipaggiato con un sistema a doppia fotocamera sul retro, che include un sensore principale da 8 MP e una camera di profondità da 2 MP. Sul fronte, la fotocamera per selfie è da 5 MP, permettendo di catturare immagini di discreta qualità. Nella confezione del OPPO A18 si trovano anche un caricatore da 10 W, un cavo di ricarica USB di tipo C e una pellicola protettiva già applicata sul dispositivo, elementi che contribuiscono a rendere l’acquisto ancora più interessante.

Il OPPO A18 si presenta come una scelta convincente nel panorama degli smartphone di base, combinando un prezzo contenuto con caratteristiche tecniche che soddisfano le esigenze quotidiane degli utenti. Con queste specifiche, il dispositivo è in grado di offrire un’esperienza d’uso soddisfacente e praticità per chi cerca un modello entry level.