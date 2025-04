A inizio 2025, il OPPO Pad 3 Pro ha fatto il suo ingresso nel mercato italiano, segnando un importante passo per la compagnia cinese. In concomitanza con il lancio del tablet di punta, OPPO ha presentato anche gli OPPO Enco Air 4, nuovi auricolari TWS progettati per il segmento entry-level. Questi dispositivi si propongono come una soluzione accessibile per gli utenti in cerca di qualità audio senza compromettere il budget.

Prezzo e disponibilità

Il prezzo di lancio degli OPPO Enco Air 4 è di 69,99 Euro, ma attualmente è possibile trovarli su Amazon a un prezzo scontato di 49,99 Euro. Sul sito ufficiale di OPPO, il costo è fissato a 59,99 Euro. Gli auricolari sono disponibili in due colorazioni: Silky White, un bianco lucido, e Fresh Mint, un verde chiaro. Il design degli auricolari non presenta significative innovazioni rispetto al modello precedente, gli Enco Air 3. La custodia di ricarica, realizzata in plastica lucida, ha una forma ellissoidale con superfici piatte. Sulla parte inferiore si trova la porta USB-C per la ricarica e il pulsante di abbinamento. Nonostante il cavo non sia incluso, sono forniti gommini di ricambio.

La custodia presenta un logo di OPPO e un indicatore LED per monitorare lo stato di ricarica e collegamento. Va notato che rispetto agli Enco Air 3, il logo non è più inciso ma stampato, un cambiamento che potrebbe non piacere a tutti. Il peso di ciascun auricolare è di 4,2 grammi, mentre la custodia pesa 46,2 grammi, rendendo il prodotto leggero e maneggevole. La batteria di ciascun auricolare è di 58 mAh, mentre la custodia ne possiede una di 440 mAh. La ricarica completa richiede circa 90 minuti per la custodia e un’ora per le cuffie. L’autonomia complessiva è buona, permettendo fino a quattro o cinque giorni di utilizzo medio, e la certificazione IP55 offre una protezione contro polvere e schizzi d’acqua, rendendo gli auricolari adatti anche per attività sportive.

Qualità audio e funzionalità

Gli OPPO Enco Air 4 sono equipaggiati con un driver dinamico da 12,4 mm con rivestimento in titanio, offrendo una qualità audio accettabile per la fascia di prezzo. I bassi risultano profondi e potenti, ma la riproduzione dei medi e degli alti potrebbe essere migliorata. Per ottimizzare l’esperienza sonora, è possibile utilizzare l’Enco Master EQ, una funzionalità dell’app HeyMelody, disponibile per dispositivi Android e iOS.

Per gli utenti di smartphone OPPO, OnePlus o Realme, l’integrazione è semplificata attraverso le impostazioni del dispositivo. L’applicazione include anche l’OPPO Alive Studio, accessibile solo sui dispositivi dei brand appartenenti a BBK Electronics. Per migliorare ulteriormente la qualità audio, sono disponibili algoritmi come Alive Audio e Golden Sound 2.0. L’ANC (Active Noise Cancellation) è in grado di ridurre i rumori fino a 49 dB, rendendo gli auricolari ideali per ambienti affollati, anche se non raggiungono il livello di isolamento di cuffie di fascia alta. L’ANC può essere attivata tramite l’app o i controlli gestuali sugli auricolari.

Le gesture sono reattive e permettono di personalizzare diverse azioni, come rispondere a chiamate o controllare la musica. Gli auricolari sono dotati di tre microfoni esterni, garantendo un audio chiaro durante le chiamate. Gli OPPO Enco Air 4 si posizionano come un prodotto di qualità nella loro fascia di prezzo, ma la presenza di modelli superiori come gli OPPO Enco Air 4 Pro, venduti a soli 20 euro in più, potrebbe rappresentare una scelta più allettante per chi cerca prestazioni superiori.