Nel fine settimana, si è assistito a un’importante novità nel mondo della tecnologia: Apple ha rilasciato la seconda release candidate di iOS 18.4, l’aggiornamento tanto atteso per il sistema operativo iOS 18, che porterà finalmente il debutto di Apple Intelligence anche in Italia. Si prevede che il lancio pubblico avvenga nelle prossime ore.

Data e ora di uscita di iOS 18.4

Apple ha annunciato l’arrivo di iOS 18.4 per l’inizio di Aprile. Con la pubblicazione della release candidate, che rappresenta solitamente l’ultimo passaggio prima della distribuzione ufficiale dell’aggiornamento, si ipotizza che il lancio possa verificarsi già domani, 1 Aprile 2025, oppure, al più tardi, martedì 8 Aprile 2025. Non si possono escludere nemmeno le date del 2 o 9 Aprile 2025, poiché Apple ha dimostrato di modificare le tempistiche di rilascio in passato.

Secondo le previsioni, la pubblicazione dovrebbe avvenire attorno alle ore 19 italiane, anche se recentemente l’azienda ha sorpreso gli utenti rilasciando aggiornamenti già nel pomeriggio, alle ore 16.

Novità e cambiamenti con iOS 18.4

Le novità introdotte da iOS 18.4 sono numerose e significative. L’aggiornamento avrà un peso di poco più di 7 gigabyte e, per gli utenti italiani, la principale innovazione sarà rappresentata da Apple Intelligence, la piattaforma di intelligenza artificiale di Apple già operativa negli Stati Uniti da alcuni mesi. Questa tecnologia è destinata a trasformare radicalmente l’interazione con i dispositivi Apple.

Tra le altre funzionalità che verranno introdotte, si segnala la possibilità di impostare nuove applicazioni di default per la traduzione e la navigazione, offrendo agli utenti una maggiore personalizzazione e flessibilità nell’uso delle proprie app quotidiane.