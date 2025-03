Un recente episodio ha scosso la Casa Bianca, coinvolgendo un giornalista in una chat su Signal, il noto servizio di messaggistica. Questo evento ha portato a un notevole incremento dei download dell’applicazione. Secondo uno studio di Appfigures, l’eco mediatico generato dal reportage pubblicato dall’Atlantic ha avuto un impatto significativo, facendo registrare un’impennata nei download.

Aumento dei download

Dopo la diffusione della notizia, i download globali di Signal su iOS e Google Play sono aumentati del 28% rispetto alla media giornaliera degli ultimi 30 giorni. Negli Stati Uniti, il servizio ha visto un incremento del 45% di download solo nella giornata di lunedì, mentre in Yemen l’aumento è stato del 42%.

Scalata nella classifica

Fino a poco prima dello scandalo, Signal si trovava al 50esimo posto nella classifica delle applicazioni più scaricate nella categoria social media in Yemen, ma ha rapidamente scalato la classifica, raggiungendo il nono posto.

Caratteristiche di Signal

È importante notare che Signal non è un’applicazione nuova; è conosciuta per essere tra le prime a offrire un sistema di comunicazione completamente criptato. I messaggi inviati tramite questa piattaforma non sono accessibili a nessuno al di fuori del mittente e del destinatario. L’app è stata utilizzata dall’amministrazione americana per discutere strategie militari, ma la situazione è degenerata quando un membro del gabinetto della Difesa ha incluso un giornalista dell’Atlantic nella conversazione, dando vita a quello che è stato ribattezzato SignalGate o ChatGate.