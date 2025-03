Mentre emergono nuove informazioni sul rinvio di Siri, un recente intervento su Reddit ha messo in luce come, a distanza di 14 anni dal suo debutto, Siri continui a mostrare difficoltà nel rispondere a domande di base che non richiedono l’ausilio dell’intelligenza artificiale. La questione è stata segnalata da un utente, il quale ha posto all’assistente vocale, lanciato nel 2011 con il modello iPhone 4s, una domanda piuttosto semplice: “che mese è?” senza ricevere alcuna risposta.

Riflessioni di John Gruber

John Gruber ha evidenziato il post, che ha attirato l’attenzione di numerosi utenti, molti dei quali hanno condiviso esperienze simili. Un utente ha raccontato: “Ho chiesto a Siri di riprodurre un podcast e mi ha risposto: ‘Sto provando a riprodurre da Apple Podcast, ma non sembra che tu l’abbia installato’. Non sapevo nemmeno che fosse possibile disinstallare quell’app. Non l’ho fatto, quindi ora devo avviare manualmente la riproduzione ogni volta. Prima funzionava”.

Problemi di comprensione di Siri

Ciò che colpisce è che diversi utenti lamentano lo stesso problema con la domanda “che mese è?”, suggerendo che Siri, almeno nella versione in lingua inglese, non riesca a comprenderla.

Richiesta di miglioramento da parte degli utenti

La situazione ha suscitato un mix di ironia e frustrazione, con molti che sostengono che Apple dovrebbe concentrare i propri sforzi non su funzionalità secondarie di Apple Intelligence, ma piuttosto sul miglioramento di Siri, considerato un aspetto cruciale dell’esperienza utente.