A pochi giorni dalla diffusione di voci riguardanti l’integrazione di Gemini in Apple Intelligence con il rilascio di iOS 19, Tim Cook, amministratore delegato di Apple, ha rilasciato dichiarazioni significative riguardo alla strategia futura dell’azienda per l’assistente virtuale Siri.

Intervista di Tim Cook

Nel corso di un’intervista, Cook ha confermato che la nuova versione di Siri, dotata di intelligenza artificiale, non è stata inclusa nell’aggiornamento iOS 18.4 a causa di problematiche interne legate alla progettazione. Ha riconosciuto i ritardi accumulati, sottolineando la necessità di più tempo per garantire che Siri raggiunga gli elevati standard qualitativi di Apple.

Funzionalità personalizzate di Siri

“Per quanto riguarda le funzionalità di Siri più personalizzate che abbiamo annunciato, abbiamo bisogno di più tempo per completarle e raggiungere il nostro standard qualitativo elevato. Stiamo facendo progressi e non vediamo l’ora di mettere queste funzionalità a disposizione dei clienti”, ha dichiarato Cook, senza però fornire ulteriori dettagli. Attualmente, non è chiaro se il nuovo Siri con intelligenza artificiale sarà disponibile al lancio di iOS 19, previsto per il prossimo autunno, o se sarà introdotto in un aggiornamento successivo.

Rivoluzione nel team di Siri

Secondo le indiscrezioni circolate, Apple ha intrapreso una vera e propria rivoluzione all’interno del team di Siri, dopo il fallimento del lancio della versione con AI. Il nuovo responsabile, Mike Rockwell, sta implementando cambiamenti significativi nei gruppi di lavoro interni, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni e l’affidabilità dell’assistente virtuale.

Futuro di Siri e intelligenza artificiale

Il futuro di Siri e delle sue funzionalità potenziate continua a suscitare grande interesse tra gli utenti e gli esperti del settore, in attesa di scoprire se la nuova versione potrà finalmente soddisfare le aspettative degli utenti e mantenere il passo con i concorrenti nel campo dell’intelligenza artificiale.